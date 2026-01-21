logo
Veliko sniženje HONOR telefona iz m:tel ponude

Veliko sniženje HONOR telefona iz m:tel ponude

Izvor Promo
0

Popusti do 457 KM! Izaberite model koji vam najbolje odgovara

Veliko sniženje HONOR telefona iz m:tel ponude Izvor: m:tel

Bez obzira da li tražite pouzdan telefon za svakodnevnu upotrebu, snažan uređaj za posao i multimediju ili vrhunski uređaj, sada je pravi trenutak za HONOR model sa sjajnim popustima.

Pametan izbor za svakodnevnu upotrebu

Idealni telefoni za pozive, poruke, društvene mreže i multimediju uz moderan dizajn i više nego dovoljno memorije.
Modeli HONOR X8B, HONOR X8C, HONOR 400 Lite i HONOR Magic 6 Lite koji nude odlične kamere i velike ekrane, savršeni su izbor za učenike, studente, starije korisnike i sve one koji žele pouzdan telefon po povoljnoj cijeni. Ove telefone potražite u m:tel ponudi uz popuste od 68 KM do 183 KM!

Savršeni balans cijena i mogućnosti

Telefoni koji nude još bolje performanse po sjajnim cijenama. Modeli HONOR Magic 7 Lite, HONOR 90, HONOR 400 i HONOR 200 odličan su izbor za aktivne korisnike koji telefone koriste i u poslovne svrhe, za ljubitelje fotografija i korisnike koji žele više od svog telefona i po optimalnoj cijeni. Potražite ih uz popuste od 68 KM do 228 KM!

Premijum osjećaj u svakom detalju

Napredne kamere, vrhunski ekrani i snažni procesori donose iskustvo koje se osjeti u svakom trenutku, od snimanja, zabave do poslovne upotrebe. Modeli HONOR 400 Pro i HONOR Magic 7 Pro zadovoljiće zahtjevne korisnike i sve one koji žele vrhunske telefone koji ne prave kompromise. Ova dva uređaja čekaju vas sa popustom od 137 KM!

Tehnologija budućnosti u vašim rukama

Sklopivi dizajn, najjače performanse i inovacije koje pomjeraju granice pametnih telefona nudi vam veličanstveni HONOR Magic V5, jedan najtanjih preklopnih ueđaja.

Telefon koji će oduševiti sve tehnološke entuzijaste, namijenjen je svima koji žele najbolje od najboljeg. Potražite ga u m:tel ponudi sa popustom od čak 457 KM!

Ne propustite idealnu priliku za vaš novi HONOR telefon po sniženim cijenama uz m:tel pretplatu. Ponuda traje do kraja januara ove godine ili do isteka zaliha.

Za više informacija posjetite najbliže www.mtel.ba ili pozovite na 0800 50 000.

