TS Media videoteka - zabava za cijelu porodicu

Uživajte u raznovrsnim sadržajima za sve generacije

Izvor: m:tel promo

TS Media videoteka donosi vam bogatu ponudu igranih serija, filmova, dokumentarnih emisija, muzičkog i dječijeg programa, podkasta i edukativnog sadržaja domaće produkcije. Tokom hladnih januarskih dana, prepustite se porodičnom druženju pred TV ekranima uz više od 5.000 naslova, organizovanih u tematske kataloge, sa posebnim premijum sadržajima i redovnim osvježavanjem ponude. Sadržaji TS Media videoteke dostupni su svim m:tel TV korisnicima bez naknade.

Za najmlađe tu su emisije: "Ćaskalica", "Mozgalice", "Sveznalice", "Super baka", "Slovarica", "Kvizić" kao i drugi zabavni, muzički i edukativni sadržaji prilagođeni dječijem uzrastu.

Ljubitelji domaćih klasika mogu da uživaju u kultnim naslovima poput: "Mi nismo anđeli", "Kako je propao rokenrol", "Jaguarov skok", "Bal na vodi", "Šta radiš večeras", ali i u mnogim drugim nezaboravnim ostvarenjima.

U TS Media videoteci pronaći ćete i aktuelne serije domaće produkcije među kojima su: "12 reči", "Zlatni dani", "Jedini izlaz", "Hotel Beograd", "Pasjača", "Vazdušni most" i sve ono što još uvijek niste stigli da pogledate, a sada imate savršenu priliku za pravo bindžovanje.

Osim serija, filmova i dječijeg programa, očekuje vas i bogata muzička ponuda, zanimljivi dokumentarci i podcasti za sve generacije.

Iskoristite hladne zimske dane za opuštanje i zajedničke trenutke pred TV ekranima i uživajte u sadržajima TS Media videoteke bez naknade.