Serije za praznike koji se pamte

Od domaće praznične komedije do svjetskih serijskih hitova - m:tel otvorene videoteke donose savršenu zabavu za svako praznično veče.

Izvor: PROMO/TS Media

Praznici su stvoreni za usporavanje, tople večeri i male rituale koji nas raduju. Uz šolju omiljenog napitka, toplo ćebe i dobru priču na ekranu, svaki trenutak postaje poseban. Upravo takav doživljaj donose m:tel otvorene videoteke - mjesto gdje vas čekaju serije koje se rado gledaju iznova, ali i naslovi koji će vas iznenaditi već od prve epizode.

„Čudne ljubavi“, romantična komedija iz domaće produkcije idealna je za porodično okupljanje ispred TV-a.

Kroz niz urnebesnih situacija prepliću se ljubavne dogodovštine niza likova različitih generacija povezanih rodbinsko – emotivnim vezama.

Sve se događa u svečanoj atmosferi novogodišnjih praznika, od Svetog Nikole do Božića, uz puno smijeha, nesporazuma, emotivnih krahova i ljubavnih uzleta. Kako to izgleda kad slavski ručak krene po zlu, da li razvedeni partneri mogu da budu prijatelji, kako je to kad volite mnogo mlađeg muškarca, a kako kad o sebi lažete djevojku u koju ste se tek zaljubili, na šta liči sestrinsko rivalstvo, a na šta muško- žensko prijateljstvo, da li djecu treba podržavati baš u svemu, i šta zaista očekujemo od svog partnera… Neko će se zaljubiti, ali biće i raskida, neko će shvatiti koliko je vrijedno to što već ima, a neko će ostati nepopravljiv.

O svemu tome, ali još i ponečemu govore „Čudne ljubavi”. Uz veselu prazničnu atmosferu i pozitivnu energiju, uz plejadu poznatih glumaca dobra zabava je zagarantovana.

Sve tri epizode ove mini novogodišnje serije pronaći ćete u TS Media videoteci.

Ako ste ljubitelj svjetske hit serije „Yellowstone“ i praznike želite ispuniti snažnom pričom koja ostavlja dubok trag, serije „1883“ i „1923” pravi su izbor. Ovi izuzetno emotivni i vizuelno impresivni vesterni modern produkcije, vode vas na putovanje američkim Zapadom prateći prve generacije porodice Dutton u njihovoj borbi za opstanak, slobodu i dom.

Izvor: PROMO/1883-1923 series paramount

„1883“ je snažna i emotivna vestern saga koja prati početke porodice Dutton i njihovo epsko putovanje američkim Zapadom. Serija donosi priču o hrabrosti, gubicima i snovima o novom početku, ispričanu kroz upečatljive likove i veličanstvene pejzaže.

Nastavljajući priču Duttonovih, „1923“ nas vodi u burno doba velikih promjena, ekonomskih kriza i porodičnih izazova. Ova snažna drama spaja istoriju i lične sudbine, prikazujući borbu za očuvanje doma i identiteta u svijetu koji se ubrzano mijenja.

Obje serije dostupne su vam u otvorenoj Apollon videoteci.

Četvrta sezona serije „Industrija“ premijerno stiže u ponedeljak, 12. januara, na HBO Max striming platformu, dok će premijera na HBO kanalu biti istog dana u 20.00 časova.

Izvor: PROMO/m:tel/HBO

Na vrhuncu karijere i živeći živote kakve su željeli kao diplomci Pierpointa, Harper (Majala) i Jasmin (Marisa Abela) bivaju uvučeni u visokorizičnu, globalnu igru mačke i miša kada na londonsku scenu stigne blještava fintech zvijezda. Dok se Jasmin snalazi u odnosu sa osnivačem tehnološke kompanije, serom Henrijem Makom (Kit Harington), a Harper ulazi u orbitu enigmatičnog direktora Vitnija Halberstrama (Maks Mingela), njihovo iskrivljeno prijateljstvo postaje još čudnije pod pritiskom novca, moći i želje da budu na vrhu.

Ukoliko ste propustili prethodne sezone, praznici su idealno vrijeme da nadoknadite propušteno. U otvorenoj HBO videoteci ili putem HBO Max platforme bindžujte ranije sezone i spremite se za premijeru nove 12. januara.

Ovih praznika, ekran postaje mjesto okupljanja, a serije iz otvorenih videoteka savršena kulisa za stvaranje novih uspomena. Jer najljepši trenuci često su oni koje dijelimo uz dobru priču. Uživajte u m:tel otvorenim videotekama TS Media, Apollon i kompletnom HBO Premium TV paketu sa pet HBO kanala, bogatom videotekom i pristupom HBO Max aplikaciji, bez naknade do 15. januara 2026. godine.