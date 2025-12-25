Dolaziš u BiH tokom praznika? Ostani povezan uz m:tel turist eSIM!

Ponesi praznični duh sa sobom i dijeli najljepše trenutke sa drugima

Izvor: m:tel PR

Sezona praznika je vrijeme putovanja, druženja i posebnih trenutaka. Ako tokom božićnih i novogodišnjih dana dolaziš u Bosnu i Hercegovinu da obiđeš porodicu, prijatelje ili da uživaš u zimskom odmoru, sigurno ti treba pouzdana i brza internet veza.

Zato je tu m:tel turist eSIM - idealan izbor za sve posjetioce BiH u ovom prazničnom periodu.

Zaboravi na zamjenu fizičkih SIM kartica i čekanje u prodajnim mjestima. Svoj eSIM možeš kupiti online, bilo kada i bilo gdje, po cijeni od 35 KM. Nakon plaćanja, na e-mail dobijaš QR kod sa jedinstvenim eSIM brojem i uputstvima za aktivaciju. Dovoljno je da skeniraš kod i pozoveš broj 444 - i spreman si za korištenje 100 GB brzog mobilnog interneta u trajanju od sedam dana.

Ako želiš još više gigabajta za dijeljenje prazničnih fotografija, video-pozive i sve ostale online aktivnosti, čeka te i poseban m:tel poklon: ukoliko dopuniš račun u roku od mjesec dana od aktivacije, dobijaš dodatnih 500 GB interneta na 10 dana.

Provedi svoj boravak u BiH bez stresa i komplikacija - ostani online u najboljoj mreži i uživaj u praznicima bez ograničenja. Kupovina je jednostavna, a aktivacija brza. Izaberi m:tel turist eSIM i poveži se sa svima koje voliš tokom najljepšeg dijela godine.

Kupi svoj m:tel turist eSIM na mtel.ba i ostani povezan!

Za sve dodatne informacije ili pomoć, m:tel korisnička podrška dostupna je 24/7 na 066 10 10 10.