Ugodna zima uz m:tel TV preporuke

Izvor: m:tel

U petak 19. decembra, ekskluzivno na HBO Max-u gledajte premijeru filma „Jedna bitka za drugom”.

Ova snažna drama prati propalog revolucionara Boba, kojeg tumači Leonardo Dikaprio, koji živi izvan sistema sa svojom ćerkom Vilom. Kada se njegov stari neprijatelj ponovo pojavi nakon 16 godina, a ćerka nestane, započinje napeta i emotivna potraga koja otvara stare rane i posljedice prošlih izbora.

Istog dana u 22.45 časova na TV B92 možete pogledati naučno-fantastični triler, film “ANON”.

U bliskoj budućnosti čovječanstvo živi u tehnološko naprednom društvu. Vlada zahtijeva da svaki pojedinac ima ugrađenu kameru u oko, koja stalno snima i odmah daje podatke o osobama iz vidokruga. Detektiv Sal jednog dana nailazi na djevojku o kojoj ne postoji ni jedna jedina informacija... Uloge: Klajv Oven, Amanda Sejfridž, Mark O’Brajen.

TV kanal Pink Action, po običaju, karekterišu dobri akcioni filmovi. Film “Konačna pravda” na programu je u subotu 20. decembra 2025. godine u 23.00 časa.

Kapetan Gas ima zadatak da aktivira tim elitnih vojnika, nakon što kćerka njihovog bivšeg komadanta bude oteta. Gas i njegov tim žrtvuju čak i svoje živote kako bi otkrili istinu, spasili djevojku i osigurali pravdu.

Film “Putnik viška” je avanturistička komedija sa nevjerovatnim zapletom. Na programu je u utorak 23. decembra u 16.25 časova na TV Cinemax.

Hulijan je pedesetogodišnji razvedeni muškarac. Kad je počeo da koristi aplikaciju za zajedničku vožnju da bi sredio svoje finansijske probleme, upoznaje Lorenu, djevojku koja često putuje u Madrid. Posljednjih nekoliko meseci, Lorena je imala stalno mjesto u Hulijanovom autu, a odnedavno i u njegovom srcu. Hulijan je riješio da joj tokom sljedećeg putovanja kaže kako se osjeća, ali zbog greške prilikom izbora preostalih putnika, dobiće uznemirujućeg četvrtog putnika, a njegovo prisustvo unijeće korjenite promjene u tok putovanja.

