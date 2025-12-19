m:tel i ove godine darovao nikoljdanske paketiće

Kompanija m:tel je i ove godine, u duhu dugogodišnje tradicije, realizovala donaciju nikoljdanskih paketića namijenjenih djeci u ustanovama „Iskra“ Banja Luka, Sigurna kuća Banja Luka, korisnicima Centra za socijalni rad Bileća, kao i Udruženju „Prosvjeta“ Blagaj.

Izvor: m:tel

Zahvaljujući saradnji sa ovim partnerskim ustanovama i udruženjima, paketići su i ove godine stigli do onih kojima su namijenjeni, donoseći osmijehe i prazničnu atmosferu.

Njegujući tradiciju darivanja povodom Nikoljdana i novogodišnjih praznika, m:tel želi mališanima da pruži trenutke radosti i pažnje, naročito onima koji se nalaze u posebnim životnim okolnostima.

(m:tel)