Toplina i podrška: m:tel uz „Dobru vilu“ za djecu koja se liječe

Kompanija m:tel i njeni zaposleni svesrdno su, u ove pretpraznične dane, podržali humanitarnu akciju prikupljanja paketića za djecu koja se nalaze na liječenju na odjeljenjima Klinike za dječije bolesti UKC Banjaluka, ali i djeci koja borave u Roditeljskoj kući, te u Sig

Izvor: m:tel

Kako bi paketići bili prikladni za djecu koja se nalaze u bolnici, prikupljeni su proizvodi prilagođeni njihovim trenutnim potrebama, kao i prigodne igračke, slikovnice i bojanke, da bi im bar malo olakšali boravak u bolnici i borbu sa najtežim bolestima.

Gordana Pejašinović, poznata i kao 'dobra vila Banjaluke', koja je osnivač organizacije „Dobra vila“ posjetila je kompaniju m:tel kako bi preuzela pakete koji su spremljeni za mališane, a tom prilikom direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan izrazila je zahvalnost Gordani za sve što radi za bolesnu djecu, kao i svojim kolegama na pokazanoj humanosti.

„Želim da kažem veliko hvala kompaniji m:tel. Izuzetno sam prijatno iznenađena time što mi je pružena prilika da zajedno učestvujemo u ovoj akciji. Ovu humanitarnu aktivnost radim već deset godina, a m:tel je paketiće pripremio upravo onako kako ih i ja pravim, namjenski za djecu koja se nalaze na odjelima UKC-a“, rekla je tokom posjete kompaniji m:tel Gordana Pejašinović, te dodala: „Posebno mi je drago što su me ovdje tako srdačno dočekali i što sam se osjetila okružena toplinom, ljubavlju i empatijom koje odavno nisam doživjela u ovom gradu. Znam da je ovo velika kompanija sa mnogo donacija, velikim brojem korisnika i brojnim potrebama koje svakodnevno pokušava ispuniti, što ovaj gest čini još značajnijim. Od srca zahvaljujem m:tel-u, u svoje ime, u ime udruženja, kao i svih porodica i djece koja će dobiti ove predivne paketiće“.

Podrška cijele zajednice značajna je ne samo u materijalnom smislu, nego i u vidu pomoći i ohrabrenja koji se pružaju kako djeci, njihovim roditeljima i svima koji su tu da im olakšaju svakodnevicu.

(m:tel)