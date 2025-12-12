Kompanija m:tel tradicionalno uz "Sportistu godine" Glasa Srpske

Podrška sportu, mladima i izvrsnosti – vrijednosti koje m:tel promoviše decenijama

Izvor: m:tel PR, Glas Srpske

Kompanija m:tel i ove godine podržala je održavanje manifestacije "Izbora najboljeg sportiste Republike Srpske", koju tradicionalno organizuje "Glas Srpske". Riječ je o najdugovječnijoj sportskoj svečanosti u Republici Srpskoj, koja već 71 godinu promoviše izvrsnost, sportski duh i vrhunske rezultate.

Titulu najboljeg sportiste Srpske za 2025. godinu ponio je fudbaler FK Borac David Vuković, dok je drugo mjesto osvojio teniser Andrej Nedić iz Teniskog kluba Doboj. Na trećoj poziciji zasjala je odbojkašica Ana Gajić, članica ŽOK Gacko.

Među prvih pet našli su se i bokserka Sara Ćirković iz BK Obilić Zvornik, te atletičar brčanskog Maratona Mlađen Samardžić. U deset najboljih su i košarkaš banjalučkog Studenta Tarik Hrelja na šestom mjestu, rukometašica Borca Milana Railić na sedmom i plivač istog kluba Jovan Lekić na osmom mjestu. Deveto i deseto mjesto zauzeli su karatista Energije Luka Pejić i džudista bijeljinskog Pantera Nikša Matić. Stručnim žirijem predsjedavao je novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović, čime je manifestacija dobila dodatno priznanje.

Decenijama unazad, m:tel aktivno podržava sportske klubove, saveze, udruženja, ali i pojedince širom BiH, što kompaniju čini jednim od najvećih sponzora i najvažnijih promotera sporta u zemlji. Poseban fokus kompanije oduvijek je bio usmjeren na mlade i neafirmisane sportiste, koji na početku karijere najviše trebaju sistemsku i pouzdanu podršku. Partnerstvom sa 71. izdanjem ove manifestacije, m:tel još jednom potvrđuje svoju posvećenost razvoju sporta i mladih talenata - vrijednostima koje traju, donose rezultate i inspirišu čitavu zajednicu.