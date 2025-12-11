Vuković je nagradu dobio na manifestaciji održanoj večeras u Banskom dvoru.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Fudbaler banjalučkog Borca David Vuković najbolji je sportista Republike Srpske u 71. izboru "Glasa Srpske".

Vuković je imao velike zasluge u istorijskom plasmanu Borca u osminu finala Konferencijske lige, osvajanju drugog mjesta u prošloj sezoni u Premijer ligi i trenutno liderskoj poziciji u tekućem šampionatu.

Tako je postao četvrti fudbaler koji se okitio prestižnom nagradom, nakon Abida Kovačevića (1976.), Nemanje Bilbije (2009.) i Gorana Zakarića (2021.).

"Još ne mogu da vjerujem da sam dobitnik prestižne nagrade. Naravno da sam presrećan zbog toga. Ova svečanost na kojoj sam proglašen za najboljeg sportistu Republike Srpske je nešto što ću pamtiti do kraja života. Želio bih da zahvalim svima koji su mi pomogli u mom fudbalskom sazrijevanju. Hvala saigračima sa kojima se odlično razumijem na terenu, kao i stručnom štabu, koji ima povjerenje u mene. Naravno najveću zahvalnost dugujem porodici, koja je od početka moje karijere bila uz mene", rekao je Vuković nakon proglašenja za najboljeg sportistu Republike Srpske.

Na drugoj poziciji je član Teniskog kluba Doboj Andrej Nedić, dok je na trećem mjestu najbolja sportistkinja Republike Srpske iz 2017. godine, odbojkašica Ana Gajić, članica ŽOK Gacko.

Na četvrtom mjestu ovog puta našla se najbolja sportistkinja Srpske za prošlu godinu, članica Bokserskog kluba "Obilić" iz Zvornika, Sara Ćirković, dok je na petoj poziciji atletičar brčanskog Maratona Mlađen Samardžić. Šesti je bio košarkaš Studenta Tarik Hrelja, sedma rukometašica Borca Milana Railić, a osmi plivač banjalučkog Borca Jovan Lekić.

Vidi opis Fudbaler Borca David Vuković najbolji sportista Republike Srpske u 2025. godini! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 22 22 / 22

Među deset najboljih našli su se i Luka Pejić, karatista banjalučke Energije, i džudista bijeljinskog Pantera Nikša Matić, kome je pripala deseta pozicija.

Pored nagrada za deset najboljih sportista Republike Srpske za 2025. godinu "Glas Srpske" je uručio i brojna priznanja.

Najbolji sportista iz Republike Srpske koji nastupa pod zastavom Srbije je Nemanja Majdov, a najbolji trener Mirko Ždralo, koji je selektor ženske bokserske reprezentacije Srbije.

Ambasadori sporta Republike Srpske su košarkaški sudija Dragan Porobić i internacionalni odbojkaški sudija Slaviša Kuzmanović.

Plaketa za doprinos, razvoj i unapređenje specijalnih i paralelnih veza Srbije i Republike Srpske u oblasti sporta pripala je selektoru fudbalske reprezentacije Srbije i predsjedniku žirija Veljku Paunoviću.

Plaketu za dugogodišnji doprinos razvoju sporta dobio predsjednik Odbojkaškog kluba Borac i Ženskog odbojkaškog kluba Borac Aleksandar Dakić, a plaketu za jubilej Fudbalski klub Leotar iz Trebinja, koji je ove godine proslavio 100. rođendan.

Plaketa za životno djelo (posthumno) uručena je porodici proslavljenog boksera Slavije i dugogodišnjeg predsjednika i člana Upravnog odbora trofejnog banjalučkog kluba Dragana Batara, a plaketa posthumno porodici bivšeg trenera Borca Mladena Žižovića.

Plaketa za izuzetna dostignuća u paraolimpijskom sportu pripala je članu Odbojkaškog kluba invalida Banjaluka i reprezentativcu Srbije Aleksandru Đuriću, a plaketa za sportski poduhvat godine Tomislavu Vukomanoviću, koji se okitio WBC Intercontinental Silver pojasom.

Glas Srpske je tradicionalno dodijelio i priznanje za najboljeg sportskog novinara, koje je ove godine otišlo u ruke Aleksandra Kolunije, novinara Radio televizije Republike Srpske.

Nagradu publike, koji su putem SMS-a, te društvenih mreža Fejsbuk i Instagram glasali za 16 predloženih kandidata pripala je fudbaleru Davidu Vukoviću, a Radio-televizija Republike Srpske za sportski događaj 2025. godine proglasila je Međunarodni rukometni TV turnir šampiona u Doboju.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)