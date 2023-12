Marković nahvalio Izbor i najavio zanimljivu završnicu Superlige: "Ovo je za nas borčevce i Banjalučane nešto posebno"

Dragan Marković nagrađen je plaketom za specijalne i paralelne veze između Republike Srpske i Srbije.

Dragan Marković se u martu ove godine nakon tri decenije vratio vratio u srpski rukomet. Nekadašnji rukometaš banjalučkog Borca m:tel je prije 30 godina igrao u Crvenoj zvezdi, a danas vodi pančevački Dinamo.

Na sinoćnjem 69. Izboru za deset najboljih sportisa Republike Srpske nagrađen je plaketom za specijalne i paralelne veze između Republike Srpske i Srbije.

Nakon uručenja nagrade Marković je rekao kako je ponosan što je dio ove priče te je za na borčevce ovo poseban događaj.

„Ponosan sam što sam dio ove priče, ove je za naš borčevce i Banjalučane nešto posebno. Drago mi je što se ova tradicija nastavlja i što je organizacija fenomenalna. A kada dobiješ još priznanje onda je ugođaj još bolji“, poručio je Marković.

Njegov Dinamo trenutno zauzima četvrtu poziciju u Superligi Srbije odmah iza Vojvodine, Metaloplastike i Partizana, a Marković najavljuje zanimljivu završnicu prvenstva.

„Imamo projekt koji traje već duže vremena, ozbiljni ljudi su me kontaktirali. Idemo uzlaznom putanjom. Završnica prvenstva je i prošle godine bila interesantna, a ove je još zanimljivija. Prošle godine smo igrali finale Kupa Srbije, izbacili Partizan u polufinalu. U finalu smo igrali dvije utakmice, jednu pobijedili drugu izgubili sa većom razlikom i nismo osvojili ovo takmičenje. Igrali smo i plej-of, a ove godine imamo isti cilj i pokušačemo doći do titule“, dodao je on.

U igračkoj karijeri, popularni Marka je sa Borcem m:tel osvojio Kup IHF 1991. godine, a nastupao je i za brojne njemačke klubove poput Vilštata, Kasela i Veclara.

Kao trener radio je u Viltštatu, Veclaru, Borcu, a kao selektor "zmajeva" odveo je bh. tim na prvo veliko takmičenje i to na Mundijal 2015. u Kataru.