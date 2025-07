"Zmajići" poraženi u prvom kolu Balkanijade: Uvodni takmičarski dan u Boriku završen trijumfom Makedonaca

Domaćin Balkanijade poražen je u prvom kolu.

Izvor: BVC U19

Odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 19 godina poražena je u prvom kolu Balkanskog prvenstva, koje je danas počelo u Banjaluci. Ekipa kojom kao selektor komanduje Mišo Marjanović doživjela je poraz u duelu sa Sjevernom Makedonijom rezultatom 1:3 (20:25, 23:25).

Priliku da poprave utisak "zmajići" će imati u četvrtak, kada će od 20.30 časova zatvoriti drugi takmičarski dan duelom sa Turskom. Podsjetimo, Turci su na premijeri trijumfovali nad Rumunijom.

Sjeverna Makedonija je domaćinu Balkanskog prvenstva prepustila 20 poena u prvom setu, ali je u drugom setu bilo je znatno neizvjesnije.

BiH je bila na dobrom putu da izjednači, nakon što je na semaforu pisalo 10:6, 15:12, a onda i 21:17. Nanizali su Makedonci potom četiri poena, a onda poslije "igre nerava" (23:23) spojili dva poena, odnosno iskoristili prvu set-loptu za 2:0.

Puleni Miše Marjanovića bljesnuli su u trećem periodu. U ranoj fazi odveli su set u željenom smjeru. Stigli su do 6:2, potom do 10:4, a potom i do 15:8 i 16:9, poslije čega su mirno završili posao u tom dijelu igre.

Nisu, međutim, bh. odbojkaši uspjeli da anuliraju zaostatak i izjednače rezultat u setovima. Došlo je do velikog pada u igri nakon osvojenog trećeg perioda. Makedonski tim je od početka uspostavio kontrolu (4:0), a onda u jednom trenutku stigao i do prednosti od devet poena (17:8).

BiH je uspjela potom da veže tri poena i priđe na minus šest, ali ne i da ozbiljnije ugrozi rivala.

BALKANSKO JUNIORSKO PRVENSTVO – grupa A (prvo kolo):

Turska – Rumunija 3:1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:22)

BiH – Sjeverna Makedonija 1:3 (20:25, 23:25, 25:20, 15:25)

Tabela: Sjeverna Makedonija 3, Turska 3, Rumunija 0, BiH 0.

