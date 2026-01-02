Tarik Biberović će biti precrtan u Turskoj: On je "izdao" Bosnu, a sad je njemu to uradio Ataman

Tarik Biberović će po svemu sudeći da izgubi mjesto u reprezentaciji Turske.

Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Tarik Biberović (24) mogao bi da ostane bez mjesta u reprezentaciji Turske. Prema informacijama koje stižu Malači Flin (27) će vrlo brzo dobiti pasoš i postaće novi naturalizovani igrač u ekipi Ergina Atamana. To bi značilo da košarkaš Fenerbahčea ispada iz tima.

Turski košarkaški savez već duže vrijeme pokušava da riješi problem sa Biberovićem i da skloni "zvjezdicu" sa njegovog imena, pošto po pravilima FIBA ne može da bude domaći igrač jer je igrao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina koje je odigrano 2016. godine u Poljskoj.

Biberović ove sezone u Evroligi bilježi prosječno 8,6 poena, 2,7 skokova i 1,1 asistenciju po utakmici. Najbolju partiju u elitnom takmičenju imao je protiv Valensije kada je ubacio 18 poena.

Ako košarkaš Bahčešehira zaista dobije turski pasoš on bi trebalo da igra za Tursku već u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Utakmice će igrati baš protiv Srbije. Prvo će gostovati Srbiji 27. februara, pa će onda dočekati ekipu Dušana Alimpijevića 2.marta.

Ko je Malači Flin?

Malači Flin rođen je 9. maja 1998. godine u Takomi (Amerika) i igra na poziciji plejmejkera. Izabran je kao 29. pik na draftu 2020. godine od strane Toronta i pored Reptorsa je igrao još za Njujork Nikse i Šalot, uz slanje u Razvojnu ligu. Odlučio je da ne čeka novu šansu i od juna 2025. godine je došao u Evropu i potpisao za Bahčehešir.

Ujedno je i najbolji igrač kluba koji sa klupe vodi srpski stručnjak Marko Barać. U Evrokupu Flin prosečno beleži 18,2 poena, 4,2 asistencije i 3,9 skokova po utakmici. Najbolju partiju imao je protiv Venecije kada je ubacio 31 poen (8/12 za dva, 4/7 za tri).