"Najsnažnija" podrška Borcu pred Široki Brijeg stigla iz banjalučkog vrtića (FOTO)

Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Borca u subotu dočekuju Široki Brijeg u 24. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine, a u četvrtak je crveno-plavima stigla najbolja moguća podrška.

Djeca iz vrtića posjetila trening fk borac Izvor: Facebook/FK Borac

Naime, djeca iz banjalučkog vrtića "Diznilend" posjetila su danas trening izabranika Vinka Marinovića i do kraja napunila baterije banjalučkim fudbalerima pred važnu utakmicu sa Širokobriježanima, koji su opasan rival iako su "stara mušterija".

"Mališani iz vrtića 'Diznilend' posjetili su nas na treningu i donijeli sa sobom puno osmijeha i dobre energije.
Kroz igru i druženje na terenu pokazali smo im dio fudbalskih vještina, a oni su nam uzvratili odličnim raspoloženjem.
Drugari, hvala vam na posjeti i vidimo se ponovo na Gradskom", saopšteno je iz banjalučkog kluba.

Borac je lider na tabeli Premijer lige BiH sa šest bodova prednosti ispred drugoplasiranog Zrinjskog iz Mostara.

(MONDO)

FK Borac Premijer liga BiH

