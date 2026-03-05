"Najsnažnija" podrška Borcu pred Široki Brijeg stigla iz banjalučkog vrtića (FOTO)

Fudbaleri Borca u subotu dočekuju Široki Brijeg u 24. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine, a u četvrtak je crveno-plavima stigla najbolja moguća podrška.

Izvor: Facebook/FK Borac

Naime, djeca iz banjalučkog vrtića "Diznilend" posjetila su danas trening izabranika Vinka Marinovića i do kraja napunila baterije banjalučkim fudbalerima pred važnu utakmicu sa Širokobriježanima, koji su opasan rival iako su "stara mušterija".

"Mališani iz vrtića 'Diznilend' posjetili su nas na treningu i donijeli sa sobom puno osmijeha i dobre energije.

Kroz igru i druženje na terenu pokazali smo im dio fudbalskih vještina, a oni su nam uzvratili odličnim raspoloženjem.

Drugari, hvala vam na posjeti i vidimo se ponovo na Gradskom", saopšteno je iz banjalučkog kluba.

Borac je lider na tabeli Premijer lige BiH sa šest bodova prednosti ispred drugoplasiranog Zrinjskog iz Mostara.

(MONDO)