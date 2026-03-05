Fudbalski savez Srbije zakazao hitan sastanak o meču Novog Pazara i Crvene zvezde

Saopštenje FSS objavljeno je odmah nakon završetka utakmice Novi Pazar - Crvena zvezda u Kupu Srbije.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski savez Srbije riješio je da se izbori sa haosom na tribinama tokom mečeva, ali i upotrebu pirotehničkih sredstava! Odmah nakon što je završen meč Novog Pazara i Crvene zvezde u četvrtfinalu Kupa Srbije, FSS je zakazao hitan sastanak na kojem će se raspravljati o svemu što smo vidjeli na toj utakmici.

"Poslije incidenata i dešavanja na tribinama tokom utakmice u Novom Pazaru između Novog Pazara i Crvene zvezde, ali i niza sličnih situacija koje su u posljednje vrijeme zabilježene na stadionima širom Srbije, Fudbalski savez Srbije najoštrije osuđuje ponašanje pojedinih navijača i sve učestaliju upotrebu pirotehničkih sredstava.

U posljednjem periodu evidentan je porast korišćenja pirotehnike na tribinama, što je u više navrata dovelo do povređivanja policijskih službenika, redara, ali i aktera na terenu. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko zatražio je hitan sastanak sa rukovodstvom Zajednice klubova Super i Prve lige Srbije, kako bi se razmotrile dodatne mjere u cilju sprečavanja nasilja i podizanja bezbjednosti na stadionima. O zaključcima sastanka i konkretnim mjerama koje će biti preduzete javnost će biti blagovremeno obavještena", navodi se u saopštenju na sajtu Fudbalskog sajta Srbije.

Podsjećamo, meč u Novom Pazaru prekinut je u prvom minutu. Zbog provokacija domaćih navijača i reakcije gostujućih navijača. Tada je morala da interveniše policija, a prekid je trajao nešto manje od sedam minuta. Utakmica je nastavljena bez pražnjenja tribina, ali upotreba pirotehnike nije prestala.

Bonus video:

Pogledajte 00:32 Novi Pazar Crvena zvezda haos na kraju poluvremena Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)