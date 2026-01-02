Liverpul sprema 50 miliona za štopera: Na Enfild stiže veliko iznenađenje

Reprezentativac Ekvadora Hoel Ordonez velika je želja Liverpula i uskoro bi mogao i da stigne u redove tog kluba

Izvor: ANNA SZILAGYI/EPA

Reprezentativac Ekvadora Hoel Ordonez (21) bi prema pisanju britanskih medija uskoro mogo da postane fudbaler Liverpula. Poznata je i transfer cijena pošto se njegova vrijednost procjenjuje na ko 50 miliona evra, pa bi to bio dobar posao kad je u pitanju Briž, klub u kojem trenutno igra.

Ordonez je standardni član prve postave Briža, što je privuklo veliku pažnju. Osim Liverpula poznato je da se za momka koji igra u ekipi Ivana Leke interesovanje pokazao i Čelsi. Ipak, klub koji trenutno ima probleme na trenerskoj poziciji odustao je od dovođenja ovog igrača.

Reprezentativac Ekvadora karijeru je započeo u Independijenteu, dok je Briž stigao uz obeštećenje od četiri miliona evra. Najprije je nosio dres ekipe koja igra u drugoj ligi Belgije, a kako je napredovao privlačio je veliku pažnju. Ubrzo je izborio i mjesto u prvom timu, a sada već i u prvoj postavi.

Ordonez primarno igra na poziciji štopera, ali može se naći i na desnom beku. Sve talente pokazao je u Brižu za koji je dosad odigrao 67 utakmica i postigao dva gola. Kad je u pitanju reprezentacija, od 2024. nosi dres seniorske ekipe i dosad je odigrao 14 utakmica. Prethodno je igrao i za mlađe selekcije, u timu do 15 godina našao se četiri puta na terenu, potom isto toliko i u ekipi od 20 godina.