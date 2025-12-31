logo
"Ozbiljno mu je**m mater": Evo kako otac Srbina iz Liverpula savjetuje svog sina

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Čudna izjava Sebastijana Kerkeza, oca Miloša Kerkeza, o tome kako savjetuje sina koji je prešao u Liverpul.

Otac Miloša Kerkeza otkrio kako savjetuje sina Izvor: YouTube/Super Indirektno kod Popa i Milana/Screenshot/EPA/Zsolt Czegledi

Mađarski reprezentativac Miloš Kerkez stigao je ovog ljeta u Liverpul u transferu vrijednom skoro 50 miliona evra. Za sada igra standardno za "redse", međutim i dalje ima mnogo kritika na njegov račun, čak i od čuvenog kapitena Stivena Džerarda.

Njegov otac Sebastijan, koji je podigao dosta pompe izjavom da Miloš nikada nije dobio poziv Srbije, ponovo je skrenuo pažnju razgovorom "bez filter" u emisiji "Indirektno": "Miloš je doveden kao prvi lijevi bek za Liverpul. Robertson je isto top igrač, ima 31 godinu. Navijači pljuju Miloša kad padne što je pao, kad šutira, što si šutirao preko gola. Ma koga boli ku**c za to što oni pričaju. Miloš je doveden tu da igra u Liverpulu deset godina. Ko može Miloša preći u defanzivi jedan na jedan? Može se dogoditi, ali nije doveden da pređe pet igrača i postigne gol", rekao je Sebastijan Kerkez.

Upitan da li i kakve savjete daje svom sinu odgovara na ovaj način: "Ja s njim pričam, ozbiljno mu je**m mater kad znam da se mogao deset puta ubaciti, a ubacio se pet puta. Ne mogu ja njemu reći kako, on igra Premijer ligu. Pričamo o fudbalu. Znam da mu mnogo znači razgovor sa mnom i tako to, hoću li mu je**ti mater ili pohvaliti", dodao je.

Ne krije da je po prirodi nervozan, posebno oko fudbala, tako da je imao i jednu ozbiljnu nepriliku odmah po dolasku u Liverpul kod sina.

"Ja se nerviram. Jednom sam kilometar i po vozio u kontrasmjeru, svađao se sa svima. Namjerno. Živčan izašao, kolona, ne vidiš kraj. Kilometar i po sam vozio, bio sam jako živčan. Mi stigli kući, kaže Miloš: 'Tata, pa ovo je opet netko snimio, vozimo Rolls Royce'. Kažem ja: 'Boli nas ku**c, misliće da je Salah, i on vozi isti takav. Šta oni znaju ko je.'"

Tagovi

Miloš Kerkez Liverpul

