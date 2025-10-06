Geri Nevil komentarisao Miloša Kerkeza: "Izgleda naivno, kao da je beba na terenu"

Reprezentativac Mađarske Miloš Kerkez ima problema u slavnom klubu.

Izvor: ERDEM SAHIN/EPA

Fudbaleri Liverpula upali su u ozbiljnu rezultatsku krizu pred pauzu za mečeve reprezentacija u oktobru. Nakon Kristal Palasa u Premijer ligi i Galatasaraja u Ligi šampiona, četu holandskog trenera Arnea Slota savladao je i Čelsi, zbog čega je Arsenal preuzeo lidersku poziciju u šampionatu.

Među onima koji su se našli na udaru medija zbog slabih izdanja posljednjih nedjelja je i Miloš Kerkez, koji već godinama nastupa za seniorsku reprezentaciju Mađarske. Nekadašnji lijevi bek Bornmuta nije se najbolje privikao na uslove u novom klubu, pa i pored toga što ima iskustvo igranja u Premijer ligi ne oduševljava partijama u dresu Liverpula.

O učinku Miloša Kerkeza opširno je govorio Geri Nevil, svojevremeno jedan od najboljih bekova na svijetu i višestruki šampion Engleske sa ekipom Mančester junajteda. On već godinama radi kao stručni konsultant na televiziji u Velikoj Britaniji, a ovog puta je opširno govorio o Kerkezovim lošim partijama.

"Moram biti iskren sada, dječak Kerkez izgleda izgleda kao da je igrač omladinskog tima. Znam da je dobar igrač, ali izgleda kao da igra za ekipu do 21 godine, za omladince. Kao da je u akademiji. Izgleda toliko naivno... Kao da je beba na terenu. Izgubio je 50/50 duel protiv Neta na drugoj strani. Mislim, on je igrao u Premijer ligi, on je iskusan igrač u Premijer ligi, nije kao da dolazi iz druge zemlje. Ima mnogo utakmica iza sebe. Već je igrao na ovim terenima. Očekivao sam da će se uklopiti, očekivao sam da će ući u tim. Prvo, igra pored Virdžila van Dajka, najboljeg štopera na svijetu. Ako želite da igrate u odbrani, želite i da igrate protiv najboljih defnzivaca i on to radi. Ima igrače koji vrijedno rade na toj strani, nije kao da ima ispred sebe Salaha na ovoj drugoj strani, što je malo teže za desnog beka jer si uvijek malo više izložen. Ali moram reći da se mučio od prvog minuta te utakmice ili prvih 10 minuta protiv Bornmuta, prvog dana sezone, u petak uveče", rekao je nekadašnji desni bek Mančester junajteda Geri Nevil.

Uloga Miloša Kerkeza samo je jedan od problema koje Liverpul ima. Zapravo, na početku partije nijedan od bekova ne pruža impresivne partije, kako na lijevoj, tako i na desnoj strani terena - iako je i tamo stiglo pojačanje u vidu Frimponga koji je blistao u dresu Bajer Leverkuzena.

"Budimo iskreni, Liverpulovi bekovi se muče. Frimpong izgleda kao da bi trebalo da igra na poziciji desnog krila. On izgleda kao desno krilo, ne igra kao desni bek. Konor Brendli jednostano ne radi to. Endi Robertson se bori, ali nije baš onakav kakav je bio prije nekoliko godina. Kao što sam rekao o Kerkezu, mislim da sam već vidio kuda ide. Dakle, mislim da su problem Liverpula u ovom trenutku podjednako na beku kao i bilo gdje drugo. Nisu tamo gdje bi trebalo da budu", zaključio je Nevil.

Ekipa Liverpula ima pet pobjeda i dva poraza u Premijer ligi, što je nakon sedam odigranih kola dovoljno za drugo mjesto, sa 15 osvojenih bodova, jednim manje od Arsenala. U Ligi šampiona Liverpul ima pobjedu i poraz, a tri bod dovoljna su za 17. poziciju. Isti učinak, pa čak i gol-razliku, ima ekipa Barselone na 16. mjestu.