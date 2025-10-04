Agonija Liverpula produžena na Stamford Bridžu: Čelsijev tinejdžer u 96. minutu srušio "redse"!

Prvencem mladog Estevaa ekipa Čelsija savladala Liverpul i tako ga skinula sa vrha tabele.

Izvor: Adam Davy / PA Images / Profimedia

Estevao Vilijan Almeida de Oliveira Gonkalveš ime je koje još nisu zapamtili ni navijači Čelsija, ali nakon ovog vikenda mnogi će zapamtiti njegovo ime na dresu.

Osamnaestogodišnji Estevao, koji je ovog ljeta stigao na Stamford Bridž, u subotu je pogodio za pobjedu Čelsija protiv Liverpula 2:1 i tako pokazao da klub iz Londona nije pogriješio kada je Palmeirasu isplatio 45 miliona evra.

Liverpul je stigao na Stamford Bridž poslije dramatičnog poraza od Kristal palasa, a onda i još šokantnijeg poraza od Galatasaraja u Ligi šampiona, a ta agonija je nastavljena ovog popodneva.

Da dosta toga ne štima u ekipi Arnea Slota vidjelo se i ove subote u Londonu gdje je domaćin poveo fantastičnim pogotkom sa distance Moizesa Kaiseda. Mnogo problema „redsima“ je pogotovo u prvom poluvremenu pravio i Alehandro Garnaćo, pa je Slot morao na pauzi da vadi mladog beka Konora Bredlija i na njegovo mjesto prebaci Dominika Soboslaja, a škripalo je i na drugoj strani pa je Miloša Kerkeza tokom drugog poluvremena zamijenio Endrju Robertson.

Uspio je Liverpul u nastavku da stigne do izjednačenja, prije svega zahvaljujući majstoriji Aleksandera Isaka koji je okrenut leđima golu u šesnaestercu primio visoku loptu, odnosno proslijedio je jednim dodirom do Kodija Gakpa koji je pogodio za 1:1.

Ali ni ovog puta Liverpul nije izdržao do kraja. Kao i protiv Kristal palasa kapitulirali su u sudijskoj nadoknadi, ovog puta u 96. minutu.

Kombinovali su „plavci“ po lijevoj strani, a onda je Kukurelja ubacio na drugu stativu za Estevaa koji je sa samo nekoliko metara poslao loptu u mrežu za svoj prvi gol u dresu Čelsija.

ESTEVAO WINS IT IN THE 96TH MINUTE FOR CHELSEA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Chelsea 2-1 Liverpool.pic.twitter.com/0fFAZTn5xd — Tekkers Foot (@tekkersfoot)October 4, 2025

Čelsi je tako stigao do 67. pobjede protiv Liverpula u 199. međusobnom okršaju, uz 49 remija i 83. pobjede „redsa“.

Aktuelni šampion poslije drugog vezanog prvenstvenog poraza ostao je i bez liderske pozicije na tabeli Premijer lige BIH, pošto je par sati ranije Arsenal u londonskom derbiju savladao Vest Hem 2:0 i popeo se na vrh.



