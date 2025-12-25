Stižu ponude na adresu Borca, na meti Juričić, Jurkas, Berbić...? Evo šta kaže Misimović!

Predsjednik Borca Zvjezdan Misimović u razgovoru za MONDO prokomentarisao je informacije o ponudama za Luku Juričića, ali i još dvojicu igrača crveno-plavih.

Izvor: FK Borac

Banjalučki Borac osvojio je titulu jesenjeg prvaka u Premijer ligi BiH, a iako je propustio priliku da se eventualnom pobjedom nad Zrinjskim značajnije odlijepi na tabeli u proljećni dio sezone ući će kao lider na tabeli sa tri boda više od "plemića".

Crveno-plavi će nakon kratke pauze početi pripreme za drugi dio prvenstva, a nema sumnje da će tokom zimskog prelaznog roka ekipa Borca doživjeti određene promjene.

Tome u prilog idu i informacije o interesovanju brojnih klubova za nekolicinu prvotimaca banjalučkog kluba.

Najviše pažnje svojim odličnim partijama privukao je napadač Luka Juričić koji je na 19 utakmica Premijer lige BIH postigao 16 golova i prvi je strijelac bh. šampionata. Za Juričića se interesuju klubovi iz Turske, a pojavile su se informacija da su na adresu Borca stigle i ponude za dvojicu mladih igrača, golmana Mladena Jurkasa i štopera Harisa Berbića.

Predsjednik Borca Zvjezdan Misimović u kratkom razgovoru za MONDO prokomentarisao je ove medijske natpise.

"Uvijek ima interesovanja za naše igrače. Interesantni su sigurno. Vidjećemo šta i kako dalje, mora biti sve u obostranom interesu Ne bih o konkretnim imenima klubova, interesovanja ima, momci su to zaslužili svojim igrama", rekao je Misimović.

Na pitanje da li Borac razmatra prodaju svog najboljeg napadača predsjednik Borca je odgovorio:

"Luka je jako bitan igrač, najbolji strijelac lige trenutno. Nama je najvažnije prvo mjesto i sigurno nećemo izaći iz ove zimske pauze lošiji, nego još bolji“.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić
Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić
Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić
Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić
Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić
Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić
Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Odlazak Jurkasa ili Berbića takođe je prilika za zaradu, ali s druge strane ostavlja „rupu“ koju je teško popuniti, s obzirom da je pomenuti dvojac upravo bio glavno rješenje kada je u pitanju igrač do 21 godine koji mora da bude u ekipi.

"Svaki igrač je bitan, od prvog do 25. Naš je zadatak da se pojačamo na zimu i da budemo jači", prokomentarisao je Misimović.

Predsjednik Borca ističe da Borac zna šta treba da radi u zimskom prelaznom roku, ali nije želio da otkriva potencijalne želje crveno-plavih, pa ni o tome koji dio ekipe će biti prioritet kada su pojačanja u pitanju.

"Znamo gdje trebamo nešto da radimo, na kojim pozicijama. Vuković i Karolina će nam se vratiti i bićemo sigurno jači za njih dvojicu. Ipak ne bih javno otkrivao konkretne planove. Radićemo u interesu ekipe i naših ciljeva", poručio je predsjednik Borca u izjavi za MONDO.