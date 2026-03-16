Više nema dileme: Španija dočekuje Srbiju na poznatom stadionu

Goran Arbutina
Fudbaleri Srbije gostuju 27. marta selekciji Španije.

Fudbaleri Srbije gostuju 27. marta selekciji Španije na MAdrigalu Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Sada je i potvrđeno! Fudbalska reprezentacija Srbije gostovaće šampionu Evrope u fudbalu, selekciji Španije. Prijateljski meč zakazan je za 27. mart i igraće se na stadionu Vijareala, nekadašnjem Madrigalu, sada Stadionu de la Keramika.

Trebalo je da "orlovi" predvođeni Veljkom Paunovićem igraju na ratom zahvaćenom području, ali je plan morao da bude promijenjen zbog cjelokupne situacije na Bliskom istoku. Tako će fudbaleri Srbije imati znatno jači izazov nego što je bilo očekivano.

Stadion Viljareala je kapaciteta 23.000 mjesta i očekuje se prava fudbalska atmosfera.

FSS se zvanično oglasio

Nacionalni tim predvođen Veljkom Paunovićem gostovaće Španiji, a zatim na svom terenu odmjeriti snage protiv Saudijske Arabije koja je i trebalo da nam bude rival u ovom "prozoru".

"Bezbjedonosna situacija na Bliskom Istoku uticala je i na planove A tima Srbije i utakmice  muške reprezentacije ovog mjeseca. I pored svih napora odlazak u Dohu iz navedenih razloga nije moguć tako da su prijateljske utakmice u glavnom gradu Katara otpale kao opcija. Srbija će 27. marta odmjeriti snage sa aktuelnim šampionom Evrope, reprezentacijom Španije na gostujućem terenu, a četiri dana kasnije dočekaće reprezentaciju Saudijske Arabije", navodi se na zvaničnom sajtu Fudbalskog saveza Srbije.

Srbija i Španija su posljednji put igrale u okviru Lige nacija, kada je naša ekipa u gosima ubjedljivo poražena sa 3:0, dok je na domaćem terenu uspjela da izbori remi 0:0.

