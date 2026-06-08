FIBA o budućnosti basketa 3x3: Evo šta nas čeka u idućim godinama

Generalni sekretar FIBA Andreas Žaglis otkriva budućnost basketa 3x3 i izazove koji nas očekuju u narednim godinama.

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Generalni sekretar FIBA Andreas Žaglis govorio je za MONDO tokom Svjetskog prvenstva u basketu 3x3 u Varšavi gdje je "skinuo kapu" reprezentaciji Srbije, dok se takođe osvrnuo i na brojne druge teme koje zanimaju košarkaške sladokusce počevši od toga da li je domaćin turnira opravdao očekivanja?

"Moram da kažem da je ovo jedno od najboljih reprezentativnih takmičenja u istoriji basketa 3x3 i veoma sam uzbuđen zbog finala koja nas očekuju. Mislim da postoji svojevrsni trougao zainteresovanih strana o kojima Svjetsko prvenstvo mora da vodi računa. To su sportisti, navijači na licu mjesta i publika koja prati događaj putem televizije. Mogu da kažem da su sportisti smješteni u samom centru jedne evropske prestonice, u odličnom hotelu koji se nalazi na pješačkoj udaljenosti od terena. To je veoma održiv koncept organizacije", rekao je Žaglis.

"Teren se nalazi u srcu grada, ispred jednog od najprepoznatljivijih objekata. Tribine su rasprodate svake večeri. Više od 60.000 ljudi prošlo je kroz ovaj događaj. Ovo je pravi festival košarke u centru poljske prestonice. Slike koje odlaze iz Varšave obilaze cijeli svijet. Zbog svega toga veoma nam je teško da tražimo više. Moram da čestitam Poljskom košarkaškom savezu. Takođe želim da zahvalim i Vladi Poljske i gradu Varšavi na podršci".

"Mislim da do sada ne bismo mogli da budemo zadovoljniji. Naravno, kao iskusni organizatori moramo da budemo oprezni i da ne pretjeramo sa pohvalama prije nego što se završi", dodao je i istakao da je ovo pokazatelj koliko se u Varšavi i Poljskoj voli basket 3x3.

Da li nešto treba da se mijenja?

"Znate, svake godine sami sebi postavljamo izazov da budemo bolji. Naš 3x3 tim konstantno radi na unapređenju proizvoda. Unapređujemo sam događaj, uslove za igrače, iskustvo navijača, kao i televizijsku produkciju. Svake godine napredujemo. Zbog toga se može reći da je svaka nova godina bolja od prethodne. Jednostavno, pažnja koju je ovogodišnje Svjetsko prvenstvo privuklo veća je nego ikada ranije", rekao je Žaglis.

"To pokazuju svi pokazatelji koje pratimo. Veoma sam ponosan što to mogu da kažem upravo povodom desetog izdanja Svjetskog prvenstva".

"Kada pogledate gradove domaćine koje smo imali - od Beča, preko Olimpijskih igara u Parizu, zatim Ulan Batora, pa sada Varšave, a sljedeće godine Singapura - jasno je da veoma pažljivo biramo domaćine. Svjetsko prvenstvo je izuzetno selektivan događaj i rekao bih da predstavlja najkvalitetnije takmičenje u našem kalendaru, zajedno sa završnicom Svjetskog tura".

Kako će se razvijati basket 3x3?

Vidi opis FIBA o budućnosti basketa 3x3: Evo šta nas čeka u idućim godinama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MONDO Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MONDO Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MONDO Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MONDO Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MONDO Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MONDO Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 20 / 20

"Pa, kada je Poljska u pitanju, osim možda ove nedjelje, rekao bih da je taj model funkcionisao veoma dobro (košarkaši koji kombinovano igraju košarku i basket 3x3, prim. aut.). Sokolovski je bio MVP Kupa Italije, a samo tri mjeseca kasnije sa reprezentacijom je na dramatičan način izborio plasman na Olimpijske igre u Debrecinu. Mislim da ćemo pravu ocjenu moći da damo na kraju sezone, jer nas očekuje još Evropsko prvenstvo. Potrebno je da pustimo tim da igra i pokaže šta može".

"Moramo imati u vidu i očiglednu nepredvidivost rezultata u basketu 3x3. Ovaj sport je veoma otvoren za iznenađenja. Pravi zaključci treba da se donesu na kraju sezone, u septembru, kada reprezentativne obaveze budu završene. Tada će biti moguće napraviti konačnu analizu".

Popularnost basketa "Ako basket 3x3 posmatrate kao zaseban sport i uporedite ga sa 36 olimpijskih sportova koji će biti na programu Igara u Los Anđelesu, basket 3x3 bi se nalazio među šest najpraćenijih sportova čak i bez glavnih FIBA naloga. Ako uzmete samo FIBA 3x3 naloge na društvenim mrežama - glavni nalog, World Tour i Women's Series - i uporedite ih sa olimpijskim sportovima poput atletike, plivanja ili odbojke, basket 3x3 bi se našao među samim vrhom. Kada bi se posmatrao kao potpuno zaseban sport, bio bi među šest najpopularnijih olimpijskih sportova. Naravno, kada se tome pridodaju i glavni FIBA kanali, dolazi čak do drugog mjesta. To pokazuje da pažnja javnosti postoji, da postoji komercijalna privlačnost i vjerujem da sa tim dolaze i specijalizovani igrači, specijalizovana publika i posebno interesovanje sponzora".

"Siguran sam u to, posebno jer sam bio dio oba olimpijska ciklusa i prošao čitav proces. Sjećam se i poljske reprezentacije koja je dobro igrala na Svjetskom prvenstvu u Amsterdamu 2018. godine. Prošle godine su djevojke bile među četiri najbolje ekipe", rekao je Žaglis i dodao:

"Tema specijalizacije igrača svakako je jedan od naših prioriteta. To zahtijeva sve jači Svjetski tur i sve jaču Žensku seriju iz godine u godinu, a upravo se to i dešava. Razvili smo posebne programe za ekipe koje kontinuirano ostvaruju vrhunske rezultate, kako bi najbolji igrači svijeta, i muškarci i žene, imali stabilne prihode i mogli da se potpuno posvete basketu 3x3. Vjerujem da će se dugoročno svi igrači koji imaju ozbiljne ambicije u basketu 3x3 opredijeliti upravo za taj put. To se već u velikoj mjeri dogodilo kod muškaraca, a vidim da se, naročito poslije Olimpijskih igara u Parizu i dodatnog razvoja Ženske serije, isti proces sve više događa i kod igračica".

"Mogu da vam kažem da Poljska nije jedina zemlja koja se suočava sa ovom dilemom. Postoji vrlo osjetljiva ravnoteža između poznavanja specifičnosti basketa 3x3, koji svake godine sve više postaje poseban stil košarke, i želje da najbolji košarkaški talenti jedne zemlje nose dres reprezentacije. To je veoma delikatna ravnoteža i upravo stručnjaci u svakoj zemlji treba da pronađu pravo rješenje".

"Naš cilj je da u srednjoročnom i dugoročnom periodu igrači basketa 3x3 budu potpuno posvećeni toj disciplini. Već imamo određene zvijezde basketa 3x3, želimo da dodatno gradimo njihov imidž i da privučemo još više sponzora. Nema sumnje da ono što ja nazivam „čudom društvenih mreža“ kada je riječ o basketu 3x3 ide upravo u tom pravcu. Između 2024. i 2025. godine broj pratilaca na društvenim mrežama porastao je sa 7,5 miliona na 10 miliona".

Da li će se mijenjati pravila igre?

"Mogu da vam kažem da u ovom trenutku nemamo na stolu nijednu značajnu promjenu pravila. Manja prilagođavanja se uvode svake godine, ali lično ne očekujem... Ne vjerujem, jer kada kažem „manja prilagođavanja“, mislim na stvari koje ponekad ne primijete čak ni stručnjaci".

"Naravno, postoje određeni kriterijumi koje naši arbitri i stručni timovi prate iz godine u godinu. Oni analiziraju situacije, razmatraju različite aspekte igre i određuju na šta treba staviti fokus. Pravila su živi skup propisa i normalno je da se stalno razmatraju i usavršavaju", dodao je Žaglis.

"Međutim, mogu da kažem da trenutno nemamo u planu nijednu značajnu promjenu pravila u periodu između sadašnjeg trenutka i sredine olimpijskog ciklusa koji vodi ka Igrama 2028. godine".

"Treba imati u vidu i da će Olimpijske igre u Los Anđelesu biti održane veoma rano u kalendarskoj godini. To će, kalendarski gledano, biti najranije Olimpijske igre u gotovo 90 godina. Ceremonija otvaranja zakazana je za 14. jul. To će biti najraniji početak Olimpijskih igara još od onih koje su održane prije Drugog svetskog rata. To ujedno znači da će Olimpijske igre, zajedno sa našim kvalifikacionim turnirima, predstavljati tek šesti ili sedmi veliki događaj u sezoni. Drugim riječima, kada govorimo o broju takmičenja koja nas očekuju do tada, zapravo govorimo o periodu kraćem od dvije godine. Zbog toga trenutno ne predviđamo bilo kakve velike promjene. Ne znam odakle dolaze te glasine, ali ako ja za njih nisam čuo, pretpostavljam da nisu naročito utemeljene".

"Naravno, naša Komisija za basket 3x3 redovno se sastaje, prima povratne informacije i razmatra prijedloge, a konačne odluke potom donosi Upravni odbor. Međutim, u ovom trenutku nemam nikakve naznake da bi moglo da dođe do značajnih promjena pravila igre".

Kakav je plan FIBA za dalji razvoj basketa 3x3?

"Mislim da su naši prioriteti prije svega usmereni na jačanje elitnog nivoa takmičenja sa komercijalne strane, kako bismo obezbijedili održiv rast i za igrače i za organizatore događaja. To znači snažniji World Tour, više Masters i Challenger turnira sa većim nagradnim fondovima za igrače, kao i još jaču Women's Series ligu, sa više turnira i većim nagradama. Da, može se reći i više prilika i više novca za naše igračice", rekao je Žaglis.

"To podrazumijeva i olimpijski ciklus sa četiri kvalifikaciona turnira za Olimpijske igre, kao i vrhunsku organizaciju Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine. Činjenica da će se košarka igrati u zemlji u kojoj je nastala omogućiće najveću olimpijsku pozornicu koju je basket 3x3 ikada imao".

"To će biti potpuno drugačiji svijet. Potpuno novi nivo promocije i popularnosti ovog sporta. Za nas je izuzetno važna i Youth Nations League, koja predstavlja okosnicu razvoja basketa 3x3. Liga nacija za uzraste do 21 i do 23 godine od ogromnog je značaja, jer su naša istraživanja pokazala da se igrači specijalizuju upravo između 18. i 23. godine života. Veliki broj osvajača olimpijskih i svjetskih medalja, kako u muškoj, tako i u ženskoj konkurenciji, prošao je upravo kroz taj razvojni put".

"Prošle godine u Youth Nations League učestvovala je 71 država, što je izuzetno veliki broj, a očekujemo da ove godine taj rekord bude oboren. Više od 100 timova širom sveta učestvuje u ovom takmičenju. Proširenje olimpijskog turnira za Los Anđeles na 12 reprezentacija omogućilo nam je da dodatno ulažemo u razvoj sporta".

"Po prvi put organizovali smo razvojne kampove u Pacifiku, na Karibima i u Africi, a održali smo i prvo finale World Tour-a u Latinskoj Americi, odnosno Brazilu. Na taj način širimo globalni domet basketa 3x3, posebno zato što će prvi put svih pet kontinenata imati zagarantovano mjesto na Olimpijskim igrama".

"Takva globalna zastupljenost doneće još veću promociju i popularnost sporta. Već sada primjećujem i značajno veće interesovanje televizijskih kuća i emitera za basket 3x3, što predstavlja jasan znak sazrevanja ove discipline".

Olimpijske igre?

"Naše procene pokazuju da svako dodatno mjesto na Olimpijskim igrama podstiče razvoj basketa 3x3 u približno osam do deset država. To znači da su četiri nova mjesta praktično motivisala gotovo 40 zemalja da ozbiljnije investiraju u basket 3x3 nego što je to bio slučaj ranije. Nacionalni olimpijski komiteti ulažu više sredstava".

"Kao što ste mogli da vidite i na ovom prvenstvu, šampion Afrike pobijedio je aktuelnog svjetskog prvaka. Neki to nazivaju iznenađenjem, ali mi već godinama pratimo napredak Madagaskara i njihovu konstantnost. Možda je za prosječnog navijača koji dođe na tribine to iznenađenje, ali iz naše perspektive taj rezultat je logična posljedica razvoja basketa 3x3 u pojedinim zemljama".

"Vjerujem da će dodatni impuls predstavljati i činjenica da ćemo prvi put imati četiri olimpijska kvalifikaciona turnira. Dva od njih organizovaćemo zajedno sa Međunarodnim olimpijskim komitetom. To će nam omogućiti potpuno novu platformu za promociju sporta. U Los Anđelesu ćemo biti u centru pažnje velikog „Action Park“ kompleksa koji će se nalaziti u dolini".

"Mogu da vam kažem da je basket 3x3 bio među najtraženijim sportovima već tokom prve prodaje ulaznica za Olimpijske igre u Los Anđelesu. Naša inovacija u ovom olimpijskom ciklusu jeste i uvođenje dvogodišnjeg kvalifikacionog perioda umjesto dosadašnjeg jednogodišnjeg. Drugim riječima, olimpijski bodovi skupljaće se tokom dvije godine. To nam omogućava organizaciju većeg broja događaja koji nose značajne olimpijske bodove, poput ovog turnira koji se trenutno održava u Varšavi. To znači da ćemo svake godine imati reprezentativna i profesionalna takmičenja u približno 30 različitih zemalja i teritorija širom svijeta. Ne verujem da postoji mnogo sportova ili sportskih disciplina koje mogu da se pohvale tolikom geografskom rasprostranjenošću svojih događaja", zaključio je Žaglis.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:50 Izlazak basketaša Srbije, tu su i navijači Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO, Tijana Jevtić)