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Zvanično: Odgođen Superkup BiH, evo kad će biti odigran! 1

Zvanično: Odgođen Superkup BiH, evo kad će biti odigran!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Oglasio se Fudbalski savez BiH i potvrdio da se Superkup BiH neće igrati u planiranom terminu.

fs bih Izvor: Promo/FS BiH

Takmičarska komisija FS BiH na sjednici održanoj juče donijela je odluku o odgađanju utakmice Superkupa BiH za 2026. godinu između Borca i Zrinjskog, koja je bila planirana za 1. avgust na Gradskom stadionu u Banjaluci.

Odluka je donesena uzimajući u obzir nastupe oba kluba u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, kako bi im se omogućila što kvalitetnija sportska i logistička priprema za evropske izazove.

Novi termin odigravanja Superkupa biće u prvoj narednoj reprezentativnoj pauzi, a datum i satnica biće naknadno određeni, saopšteno je iz bh. kuće fudbala.

Riječ je, inače, o trećem Superkupu na nivou cijele BiH, odnosno od osnivanja zajedničke Premijer lige BiH. Fudbaleri Zrinjskog braniće trofej koji su osvajali u maju 2025. i martu ove godine. U prvom slučaju trijumfovali su upravo nad Borcem (1:0), dok su prije nekoliko mjeseci boljim izvođenjem penala porazili tim Sarajeva (4:1).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

fudbal Superkup BiH Fudbalski savez BiH

Komentari 1

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