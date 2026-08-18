Selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević još jednom je najavio meč Orlova i Francuza u Beogradu

Izvor: MN PRESS, Screenshot/Youtube/@ChazNBA

Reprezentacija Srbije u četvrtak dočekuje Francusku u pripremnim mečevima za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u košarci. Nije nužno mnogo govoriti o spektaklu koji se očekuje u Beogradu, naročito jer će oba tima na raspolaganju imati dvojicu najboljih u NBA ligi - Srbiju će voditi Nikola Jokić, dok će ispred Francuza izaći Viktor Vembanjama.

"Svi moramo da budemo zahvalni ovim ljudima koji su odvojili vrijeme da budu uz reprezentaciju. Zahvalni smo im na pristupu i ponašanju, jer kada predstavljate svoju zemlju, to nosi dodatnu odgovornost, ali i lijep pritisak. Svi koji su se odazvali veoma ozbiljno su shvatili svoj zadatak. Uvijek raduje ta prisutna i lijepa doza patriotizma", započeo je selektor Dušan Alimpijević tokom gostovanja na Radio-televiziji Srbije.

Vidi opis Alimpijević o Jokiću i Vembanjami: "Biće to spektakl sa dvojicom najboljih na terenu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stacy Revere / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: C. Morgan Engel / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Iako je riječ o prijateljskoj utakmici, pripremi za mečeve protiv Islanda i Italije u kvalifikacijama, jasno je da je riječ o jednom od najboljih timova u Evropi. "Francuska je, uz Tursku, sigurno najkvalitetnija ekipa kada govorimo o sastavu. Imaju i najveći broj NBA igrača u svojim redovima. Te dvije provjere biće nam veoma važne pred duele sa Islandom i Italijom. Želimo tada da isprobamo neke stvari i ispravimo ono što može da se popravi."

"Njima će ovo sigurno takođe biti dobra priprema. Biće to svojevrsni spektakl sa dvojicom najboljih košarkaša na terenu, ali i nešto što je najbliže takmičarskom meču u okviru priprema za izazove koji ih očekuju u kvalifikacijama."

Srbiju tek čekaju važni mečevi...

"Island i Italija moraju da budu važniji mečevi. Protiv Francuske ćemo moći da testiramo sastav koji je drugačiji u odnosu na prethodni prozor. Za sistem koji postavljamo potrebno je uigravanje, zbog čega su nam susreti sa Francuskom veoma bitni. Francuzi imaju fizički dominantne igrače i moraćemo da ih usporimo i prilagodimo se njihovoj igri", zaključio je Alimpijević.