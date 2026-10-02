Tragedija u svijetu ekstremnih sportova: Žilijet poginula u lavini

Užasne vijesti stižu iz svijeta ekstremnih sportova pošto je Žilijet Vilman poginula u lavini.

Izvor: Joe Klamar / AFP / Profimedia

Užasne vijesti stigle su iz svijeta ekstremnih sportova. Poginula je Žilijet Vilman (29) tokom planinarenja u Argentini. Ona se bavi frirajdingom (skijanjem u ekstremnim uslovima na neuređenim stazama). Nažalost, nije preživjela lavinu...

Prema informacijama koje stižu Žilijet je bila na planini Sero Kreston, na nadmorskoj visini od 2.050 metara u blizini mjesta "El Čalten" koje je popularno među alpinistima i skijašima. Bila je tamo sa svojim mužem Pjerom Idrisom Mehdijem (30).

La Fédération française de ski (FFS) a annoncé ce mercredi 30 septembre que la freerideuse Juliette Willmann a été emportée mardi par « une avalanche en Argentine ». La jeune femme se trouvait en Patagonie avec son compagnon, guide à Chamonix, lorsque l’avalanche s’est produite.…pic.twitter.com/CYBEfZBB4m — 20 Minutes (@20Minutes)October 1, 2026

Nažalost, tamo ih je zahvatila lavina koja ih je nosila niz padinu oko 400 metara. Gorske službe spasavanja i ekipe Hitne pomoći su izašle na teren i uspjeli su da nađu njih dvoje. Njen suprug je izvučen i pružena mu je medicinska pomoć. Nalazi se u bolnici i opravlja se, nije u životnoj opasnosti.

Nažalost, za nju nije bilo spasa...

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