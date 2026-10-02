logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragedija u svijetu ekstremnih sportova: Žilijet poginula u lavini

Tragedija u svijetu ekstremnih sportova: Žilijet poginula u lavini

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Užasne vijesti stižu iz svijeta ekstremnih sportova pošto je Žilijet Vilman poginula u lavini.

Poginula Žilijet Vilman Izvor: Joe Klamar / AFP / Profimedia

Užasne vijesti stigle su iz svijeta ekstremnih sportova. Poginula je Žilijet Vilman (29) tokom planinarenja u Argentini. Ona se bavi frirajdingom (skijanjem u ekstremnim uslovima na neuređenim stazama). Nažalost, nije preživjela lavinu...

Prema informacijama koje stižu Žilijet je bila na planini Sero Kreston, na nadmorskoj visini od 2.050 metara u blizini mjesta "El Čalten" koje je popularno među alpinistima i skijašima. Bila je tamo sa svojim mužem Pjerom Idrisom Mehdijem (30).

Nažalost, tamo ih je zahvatila lavina koja ih je nosila niz padinu oko 400 metara. Gorske službe spasavanja i ekipe Hitne pomoći su izašle na teren i uspjeli su da nađu njih dvoje. Njen suprug je izvučen i pružena mu je medicinska pomoć. Nalazi se u bolnici i opravlja se, nije u životnoj opasnosti.

Nažalost, za nju nije bilo spasa...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

ekstremni sportovi skijanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC