Nikola Lončar analizira trenutnu formu Partizana i povratak Žofrija Lovernja. Crno-bijeli ne smiju da spuste ritam u Evroligi.

Izvor: arena 1 premium

Partizan je sjajno otvorio evroligašku sezonu, a bivši košarkaš ovog kluba Nikola Lončar samo je mogao da skine kapu Parnom valjku. Ipak, ono što najviše brine jesu brojne povrede crno-bijelih, odsustvo Lamara Stivensa prije svega, ali tu je i povratak Žofrija Lovernja. Luksuz koji crno-bijeli nemaju svakako je pad forme i to je ono što brine Lončara.

"Svi mi hoćemo da Partizan nastavi u ovom ritmu, ne treba da se prekida. Znamo da će doći loši dani, ali nadamo se da to neće biti u ovom meču, bilo bi dobro da ima 3-0, jer slijede Panatinaikos, Olimpijakos, Real Madrid. Bilo bi super da dobije utakmicu, vidjećemo kako će Lovernj da se vrati, imaju problem sa povredama, ali kad Partizan igra dobro, onda može da pobijedi", rekao je Lončar u studiju Arene Sport.

Vidi opis Lončar upozorio crno-bijele poslije sjajnog starta: "Da li ste vidjeli statistiku Partizana?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Kontrola utakmice je bitna i za meč protiv Bajerna. U situacijama kad se ide gore i dolje, trebalo bi da postoji kontrola u tranziciji, Karlik je odličan i vidi ko je u dobroj poziciji i to je važno. Partizan je imao sjajne statističke podatke, Vildoza je na pet ukradenih lopti, Pajola nije promašio nijedno slobodno bacanje, Karlik je na 50 posto šuta za tri poena, Karlik ima 20 poena, 7,5 asistencija, Tanasković ima 2,5 skoka u napadu, to su sve dobri znaci za Partizan, koji moraju da se ponove da bi Partizan zadržao ritam, samo tako može da bude konkurentan."

Ipak, jasno je: "Za veće rivale trebaće nešto više", rekao je Nikola Lončar.

Partizan ne smije da spusti formu

Partizan igra sjajno i pored povreda koje mrse konce Đoana Penjaroje. Ipak, crno-bijeli nemaju luksuz, kao neki drugi timovi, da spuste formu, posebno u trenutku kad se ABA liga vraća na scenu.

"Sve je za pohvalu, što se tiče pristupa, statistike. Ne znam da li je Penjaroja jedan od trenera koji hoće da krenu sezonu, da igraju loše, da pobijede utakmicu. Forma se čuva. Jedna ekipa ne može da mijenja ritam tokom jedne sezone dva ili tri puta, da pada, da se diže. Mislim da Partizan mora da bude stalno na 80 posto da bi pobijedio bilo koga iz Evrolige. Ne vjerujem da Penjaroja pravi kalkulacije, kao što je to radio Jasikevičijus prošle godine kad je htio da spusti formu. Partizan ne smije da spusti formu."

Vidi opis Lončar upozorio crno-bijele poslije sjajnog starta: "Da li ste vidjeli statistiku Partizana?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

"Kalendar je nevjerovatan. Vidio sam da Panatinaikos od prvih osam utakmica, sedam igra kod kuće. Moramo da pitamo? Da li je to zbog dvorane? To je nevjerovatna prednost u odnosu na ostale ekipe. Jedino gostovanje je Partizanu u Beogradu."

Vildoza kao u najboljim danima

Luka Vildoza je heroj Partizana iz meča protiv Pariza, ali biće neophodno da održi formu u nastavku takmičenja. Ujedno, povreda Lamara Stivensa mogla bi da da više prostora Itanu Tompsonu, koji u prethodna dva susreta nije blistao.

Vidi opis Lončar upozorio crno-bijele poslije sjajnog starta: "Da li ste vidjeli statistiku Partizana?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Realizacija Luke Vildoze je iz najboljih dana, dok je bio u Baskoniji. Lamar Stivens ne igra, pa će Itan Tompson imati više prostora, može da preuzme odgovornost. Sposoban jeste, ali je mekan, ima nepoznanice - gdje, šta i kako u odbrani i napadu. Vidimo da je kvalitetan igrač, pogotovo napada. Vizija igre nije na nivou, malo su ga poremetila pravila i neke druge stvari. Ostali su svi na nivou, nedostaje da Nakić dobije veću minutažu, ima kapacitet, kvalitet, prevazišao je dosta negativnih stvari. Vidjećemo šta će Lovernj da donese, ne treba brinuti za Partizan, ako bude imao isti pristup kao dosad. Svi će cijeniti to, jedini problem jeste kako će se na tim odraziti kad krenu kola nizbrdo? A doći će to vrijeme", zapisao je Nikola Lončar.

Počinje ABA liga

Partizan je prošle godine ostao bez Karlika Džounsa u takmičenju u kojem ne dobija mnogo toga. Najbolji igrač Parnog valjka se povrijedio protiv FMP-a, a cijela sezona crno-bijelih zbog toga je potonula. To je opomena za novu sezonu.

"Počinje ABA liga, Karlik se povrijedio protiv FMP-a prošle godine, zato što ostali nisu isporučili šta je trebalo. Trebalo bi da ga štedimo u nekim utakmicama, nije on tu samo za Evroligu", zaključio je Nikola Lončar.

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