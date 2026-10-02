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Partizan se oglasio zbog povrede Stivensa: "Nema preloma, ali čeka ga pauza"

Partizan se oglasio zbog povrede Stivensa: "Nema preloma, ali čeka ga pauza"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Partizan je potvrdio da se Lamar Stivens povrijedio i da će biti van terena između sedam i deset dana.

Partizan o Lamaru Stivensu Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Partizan se oglasio i potvrdio da je Lamar Stivens povrijeđen i da neće moći da pomogne ekipi u meču protiv Bajerna u Minhenu. Ono što je dobra vijest jeste da povreda nije ozbiljnije prirode i da će relativno brzo da se vrati na teren.

"Stivens je doživio povredu šake u meču drugog kola protiv Pariza. Dan kasnije je upućen na ispitivanja radi utvrđivanja stepena povrede. Poslije detaljnih pregleda i kontrolnih snimaka, ustanovljeno je da preloma nema i da okviran period oporavka nakon kog će igrač biti u stanju da se vrati na teren iznosi 7 do 10 dana od trenutka povrede", navodi se u saopštenju.

Dakle, Đoan Penjaroja sigurno neće moći da računa na Stivensa najmanje nedjelju dana. Ukoliko se vrati za 10 dana, propustiće mečeve protiv Bajerna i Reala u Evroligi, kao i duele sa Megom i Bečom u ABA ligi.

Trebalo bi da bude spreman za duplo kolo protiv Panatinaikosa (13. oktobra) i Fenerbahčea (15. oktobar).

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Tagovi

KK Partizan košarka Evroliga Lamar Stivens

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