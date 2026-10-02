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Mančester siti predao žalbu: "Neoborivi su dokazi o našoj nevinosti"

Mančester siti predao žalbu: "Neoborivi su dokazi o našoj nevinosti"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Engleski klub koji je u posljednjih dvadesetak godina postao jedan od najboljih u Evropi smatra da nije kršio pravila i zbog toga je uložio žalbu.

Mančester siti predao žalbu Izvor: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Fudbalski klub Mančester siti bi u narednim godinama mogao da izgubi veliki dio onoga što je sticao od kako su ih bogati vlasnici sa Bliskog istoka preuzeli. Zapravo, sjenka je već bačena jer je engleski klub osumnjičen za nevjerovatnu količinu prevara koju je izvodio tokom dužeg niza godina.

Ipak, Mančester siti tvrdi da ništa nije kriv i da nema potrebe da se ova saga razvlači tokom narednih godina. Zbog toga su predali žalbu na presudu da su krivi po svim tačkama optužnice, za koju još nismo čuli kaznu - jer nju treba da odredi nezavisno tijelo koje nije učestvovalo u postupku. "Građani" se nadaju da je neće ni biti, nakon njihove žalbe.

"Fudbalski klub Mančester siti potvrđuje da je u četvrtak, 1. oktobra 2026. godine, u 19.00 časova, podnio sveobuhvatnu žalbu na mišljenje Komisije Premijer lige u vezi sa disciplinskim postupkom koji se vodi pred tim takmičenjem.

Čvrst stav kluba je da to mišljenje, po više osnova, sadrži jasne i suštinske greške – pravne, načelne i činjenične – te da je neodrživo. Klub nije kriv po optužbama koje je iznijela Premijer liga, a postoji i obiman korpus neoborivih dokaza koji potkrepljuju sve stavove kluba u vezi sa ovim slučajem. Nastavićemo da poštujemo propisanu proceduru, zbog čega smo nužno ograničeni u pogledu daljih izjava sve dok se svi postupci ne okončaju", navodi se u saopštenju Sitija koje je izazvalo brojne reakcije u Engleskoj.

Nakon zvaničnog saopštenja Mančester sitija, čini se da su engleski mediji bili u pravu kada su tvrdili da će ovaj klub uraditi sve što je u njegovoj moći da se postupak "razvuče". Navodno, Siti ima u planu da nakon uložene žalbe "odugovlači" u ovom procesu, prenese ga u narednu sezonu i zapravo se pobrine da on bude riješen što kasnije. Da li očekuju da će to umanjiti kaznu i "sačuvati" im dio osvojenih trofeja ili samo sebi kupuju vrijeme - ostaje da se vidi.

Klubovi već stoje u redu za "preuzimanje" trofeja koji bi mogli da budu oduzeti. Okoristili bi se Mančester junajted i Liverpul, bilo bi pehara i za timove koji ih baš rijetko osvajaju, a ostaje utisak da ni tada pravda neće biti zadovoljena. Šta je sa svim onim ekipama koje su ostajale bez mjesta u Ligi šampiona zbog Sitija, što su ispadale iz lige zbog poraza od njih ili što su na evropskoj sceni gubile od kluba koji je varao?

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Tagovi

Mančester siti fudbal Premijer liga

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