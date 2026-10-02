Đoković se mučio, pa očitao lekciju Kinezu za četvrtfinale Pekinga!

Novak Đoković je poslije velike borbe i tri sata igre slomio otpor Bua i prošao u četvrtfinale. Tamo bi mogao da igra protiv Saše Zvereva, ako Nijemac ne doživi šok protiv Šanga.

Izvor: Ju Huanzong / Xinhua News / Profimedia

Novak Đoković čuva savršen učinak u Pekingu i upisao je 31. uzastopnu pobjedu na ovom turniru. Poslije preokreta je savladao Junčaoketea Bua - 4:6, 7:6 (7:2), 6:2). Sada čeka pobjednika meča između Saše Zvereva i Junčeng Šanga.

Mučio se srpski teniser ponovo, tražio je pomoć ljekara u jednom momentu, nije izgledalo dobro. Izgubio je prvi set, pa je u drugom ispustio prednost (3:1) i set je otišao u taj-brejk. Ipak, pokazao je još jednom da nije slučajno najveći svih vremena i da nađe izlaz i kada ne ide.

Taj-brejk Đoković je dobio ubjedljivo (7:2) i onda je krenula dominacija. Kineski teniser nije znao gdje se nalazi. Srbin je napravio dupli brejk, poveo sa 4:0 i samo se čekao konačan rezultat seta.

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