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Crta se novi duel Đokovića i Sinera: Novak u Pekingu saznao žrijeb i ide po ogroman novac

Crta se novi duel Đokovića i Sinera: Novak u Pekingu saznao žrijeb i ide po ogroman novac

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srpski teniser Novak Đoković igraće na Slemu šest kraljeva krajem oktobra i čeka ga potencijalni duel sa Sinerom.

Novak Đoković žrijeb za Slem šest kraljeva Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Dok najbolji teniser u istoriji Novak Đoković čeka nastup u drugom kolu turnira u Pekingu, već je dobio žrijeb za Slem šest kraljeva koji je na programu od 21. do 24. oktobra.

Ovaj turnir se odigrava treću godinu zaredom u Rijadu i okuplja najbolje tenisere današnjice. Nagradni fond je ogroman, pa se samo za učešće dobija 1,5 miliona dolara. Pored Novaka, tu će biti Siner, Alkaraz, Zverev, Fric i De Minor, pa se već u polufinalu "crta" novi klasik.

Kakav je format turnira?

Nosioci su postavljeni prema broju osvojenih grend slemova, a ne po plasmanu na ATP listi, pa će srpski as Novak Đoković biti prvi, a Karlos Alkaraz drugi. Njih dvojica kreću takmičenje od polufinala, dok će u četvrtfinalima igrati Aleksandar Zverev i Tejlor Fric, odnosno Janik Siner i Aleks de Minor.

Ukoliko Italijan savlada Australijanca, gledaćemo prvi okršaj Sinera i Đokovića, još od polufinala Vimbldona. S druge strane kostura je Alkaraz koji će igrati protiv boljeg iz duela Zverev-Fric. Za učešće na turniru se dobija 1,5 miliona dolara, dok će pobjednik kući odnijeti nevjerovatnih 4,5 miliona.

Šta čeka Đokovića do kraja godine?

Novak Đoković se vratio u Peking poslije 11 godina i u drugom kolu igraće protiv Bu Junčkaoketea koji je trenutno 104. teniser svijeta. Srpski as se poprilično mučio i u prvom kolu, ali se nadamo da će uspjeti da prevaziđe probleme koji ga muče već neko vrijeme. Poražen je u prvom kolu Sinsinatija i US opena, a u Pekingu ponovo ima priliku da prigrabi novu titulu, pošto ne igraju ni Siner ni Alkaraz.

Tako Novak nastavlja borbu za povratak u Top 10 na ATP listi, a biće zanimljivo vidjeti gdje će igrati do kraja sezone. Prijavljen je za turnir u Šangaju, Pariz i Završni masters je propustio prošle sezone, ali ne bi bilo iznenađenje da ga vidimo na nekom od manjih turnira do kraja godine. U svakom slučaju, osvajanje Australijan opena u januaru ostaje njegov apsolutni prioritet do kraja karijere.

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Tagovi

Novak Đoković Slem šest kraljeva Tenis

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