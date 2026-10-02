logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

FSRS odlučio: Kozari bodovi za "zelenim stolom"

FSRS odlučio: Kozari bodovi za "zelenim stolom"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Iako je meč 7. kola Prve lige RS u Istočnom Sarajevu završen bez golova, bodovi će pripasti ekipi iz Gradiške.

FK Kozara Gradiška Izvor: Promo/FK Kozara Gradiška

Prvenstvena utakmica 7. kola m:tel Prve lige Republike Srpske, koja je odigrana 23. septembra 2026. godine u Istočnom Sarajevu, između Slavije i Kozare, registruje se službenim rezultatom 3:0 u korist kluba iz Gradiške.

Kozari su bodovi pripali za "zelenim stolom" zbog propusta FK Slavija Istočno Sarajevo u nastupu igrača do 21 godine starosti, shodno odredbama člana 28. Propozicija takmičenja m:tel Prve lige FSRS za takmičarsku 2026/2027. godinu, a na osnovu člana 71. stav 1. tačka 3. Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSRS, saopšteno je iz Fudbalskog saveza Republike Srpske.

Kako je obrazloženo, "Kozara je u propisanom roku podnijela, obrazložila i taksirala žalbu na predmetnu utakmicu navodeći da je Slavija na toj utakmici u zapisniku utakmice imala jednog igrača do 21 godine, čime su prekršili odredbe člana 28. Propozicija takmičenja m:tel Prve lige FSRS, takmičarske sezone 2026/2027. godinu, gdje stoji 'Na prvenstvenim utakmicama svaka ekipa mora u zapisniku imati najmanje tri (3) prijavljena igrača mlađa od dvadeset jedne (21) godine, od kojih najmanje dva (2) moraju biti u igri cijelim tokom utakmice.'"

U 71. minutu utakmice Slavija je izvršila dvije izmjene, nakon ove izmjene klubu je u aktivnoj igri ostao samo sa jednim igračem do 21 godine.

Prilikom odlučivanja, Komisija za takmičenje FSRS je uvidom u zapisnik navedene utakmice nesporno utvrdila da su navodi žalbe Kozare tačni, pa je na osnovu člana 71. stav 1. tačka 3. Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSRS donijela odluku kao u dispozitivu.

Kompletan predmet dostavljen je Disciplinskoj komisiji FSRS.

Protiv ove Odluke dozvoljena je žalba Apelacionoj komisiji FSRS kao drugostepenom organu u roku od osam dana od dana prijema prvostepene odluke na način propisan Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima i Propozicijama takmičenja m:tel Prve lige FSRS za sezonu 2026/27.

Podsjetimo, pomenuti susret završen je bez pobjednika i golova, ali će bodovi na kraju ipak pripasti fudbalerima Kozare.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Prva liga RS FK Slavija FK Kozara Gradiška

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC