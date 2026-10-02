FSRS odlučio: Kozari bodovi za "zelenim stolom"

Iako je meč 7. kola Prve lige RS u Istočnom Sarajevu završen bez golova, bodovi će pripasti ekipi iz Gradiške.

Izvor: Promo/FK Kozara Gradiška

Prvenstvena utakmica 7. kola m:tel Prve lige Republike Srpske, koja je odigrana 23. septembra 2026. godine u Istočnom Sarajevu, između Slavije i Kozare, registruje se službenim rezultatom 3:0 u korist kluba iz Gradiške.

Kozari su bodovi pripali za "zelenim stolom" zbog propusta FK Slavija Istočno Sarajevo u nastupu igrača do 21 godine starosti, shodno odredbama člana 28. Propozicija takmičenja m:tel Prve lige FSRS za takmičarsku 2026/2027. godinu, a na osnovu člana 71. stav 1. tačka 3. Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSRS, saopšteno je iz Fudbalskog saveza Republike Srpske.

Kako je obrazloženo, "Kozara je u propisanom roku podnijela, obrazložila i taksirala žalbu na predmetnu utakmicu navodeći da je Slavija na toj utakmici u zapisniku utakmice imala jednog igrača do 21 godine, čime su prekršili odredbe člana 28. Propozicija takmičenja m:tel Prve lige FSRS, takmičarske sezone 2026/2027. godinu, gdje stoji 'Na prvenstvenim utakmicama svaka ekipa mora u zapisniku imati najmanje tri (3) prijavljena igrača mlađa od dvadeset jedne (21) godine, od kojih najmanje dva (2) moraju biti u igri cijelim tokom utakmice.'"

U 71. minutu utakmice Slavija je izvršila dvije izmjene, nakon ove izmjene klubu je u aktivnoj igri ostao samo sa jednim igračem do 21 godine.

Prilikom odlučivanja, Komisija za takmičenje FSRS je uvidom u zapisnik navedene utakmice nesporno utvrdila da su navodi žalbe Kozare tačni, pa je na osnovu člana 71. stav 1. tačka 3. Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSRS donijela odluku kao u dispozitivu.

Kompletan predmet dostavljen je Disciplinskoj komisiji FSRS.

Protiv ove Odluke dozvoljena je žalba Apelacionoj komisiji FSRS kao drugostepenom organu u roku od osam dana od dana prijema prvostepene odluke na način propisan Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima i Propozicijama takmičenja m:tel Prve lige FSRS za sezonu 2026/27.

Podsjetimo, pomenuti susret završen je bez pobjednika i golova, ali će bodovi na kraju ipak pripasti fudbalerima Kozare.