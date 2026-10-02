Nakon povrede u Beogradu, Majk Džejms ima motiv da se vrati i postane najbolji strijelac u istoriji evropskih kupova. Nedostaje mu još samo 38 poena.
Najbolji igrač Efesa Majk Džejms (36, 186 cm) ima veliki motiv da se kad-tad vrati na teren poslije teške povrede zadobijene u Beogradskoj areni u četvrtak uveče. Nedostaje mu još samo 38 poena da ubaci 5999. poen, kojim bi prestigao Nanda de Koloa na "vječnoj listi" strijelaca u evropskim kupovima. Ona se računa još od 1959. godine i nedavno penzionisani Francuz više ne može da popravi svoj skor.
Nevjerovatno bi to bilo ostvarenje za Amerikanca iz Portlanda, koji je stigao u Evropu još 2013. kada je zaigrao za Hapoel Galil Eljon.
Podsjetimo, najbolji košarkaš Efesa doživio je stravičnu povredu na utakmici protiv Crvene zvezde, izvjesno je pokidao Ahilovu tetivu i još izvjesnije je pred njim duga pauza. A već ima 36 godina.
Majk Džejms se srušio nadomak evropskog rekorda: Od 1959. godine košarka čeka takvog strijelca
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Ipak, sigurno je da će se takav šampion vratiti na parket. Pred njim je nekoliko velikih izazova, jer sigurno će pokušati bar još jednom da osvoji titulu Evrolige i da je doda svom najvećem individualnom priznanju - rekordu strijelca najviše poena u istoriji.