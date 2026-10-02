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Majk Džejms se srušio nadomak evropskog rekorda: Od 1959. godine košarka čeka takvog strijelca

Majk Džejms se srušio nadomak evropskog rekorda: Od 1959. godine košarka čeka takvog strijelca

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Nakon povrede u Beogradu, Majk Džejms ima motiv da se vrati i postane najbolji strijelac u istoriji evropskih kupova. Nedostaje mu još samo 38 poena.

Majk Džejms ima motiv da se vrati i postane najbolji strijelac u istoriji evropskih kupova Izvor: MN PRESS

Najbolji igrač Efesa Majk Džejms (36, 186 cm) ima veliki motiv da se kad-tad vrati na teren poslije teške povrede zadobijene u Beogradskoj areni u četvrtak uveče. Nedostaje mu još samo 38 poena da ubaci 5999. poen, kojim bi prestigao Nanda de Koloa na "vječnoj listi" strijelaca u evropskim kupovima. Ona se računa još od 1959. godine i nedavno penzionisani Francuz više ne može da popravi svoj skor.

Nevjerovatno bi to bilo ostvarenje za Amerikanca iz Portlanda, koji je stigao u Evropu još 2013. kada je zaigrao za Hapoel Galil Eljon.

Podsjetimo, najbolji košarkaš Efesa doživio je stravičnu povredu na utakmici protiv Crvene zvezde, izvjesno je pokidao Ahilovu tetivu i još izvjesnije je pred njim duga pauza. A već ima 36 godina.

Ipak, sigurno je da će se takav šampion vratiti na parket. Pred njim je nekoliko velikih izazova, jer sigurno će pokušati bar još jednom da osvoji titulu Evrolige i da je doda svom najvećem individualnom priznanju - rekordu strijelca najviše poena u istoriji.

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Tagovi

Majk Džejms Efes Evroliga

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