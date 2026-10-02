logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda našla centra? Na radaru igrač kojeg je Ataman otjerao iz Panatinaikosa

Crvena zvezda našla centra? Na radaru igrač kojeg je Ataman otjerao iz Panatinaikosa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

KK Crvena zvezda je navodno zainteresovana za dovođenje nekadašnjeg igrača Panatinaikosa Rišona Holmsa.

Crvena zvezda zainteresovana za Rišona Holmsa Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda traži pojačanje na centarskoj poziciji, a rješenje bi mogao da bude nekadašnji košarkaš Panatinaikosa Rišon Holms, prenosi "Arenasport". Crveno-bijeli već neko vrijeme istražuju tržište, prije svega su fokusirani na NBA, a ukoliko se ne pojavi bolja opcija, Holms bi mogao da obuče crveno-bijeli dres.

Izabranici Ibona Navara su konačno "probili led" u Evroligi, pobijedili su Efes u Beogradskoj areni, ali je od starta sezone jasno da moraju da ojačaju reket. Na sve se nadovezala i povreda Džonatana Motlija, pa će Navaro pored Izundua, sve češće morati da koristi Odželeja na petici.

Ko je Rišon Holms?

Američki centar je visok 206 centimetara, izabran je na NBA draftu 2015. godine kao 37. pik od strane Filadelfije, gdje je proveo tri sezone i imao solidnu ulogu i minutažu. Poslije toga je bio u Finiksu, Sakramentu, Dalasu i Vašingtonu. U sezoni 2020/21, Holms je bio među boljim igračima Kingsa sa prosjekom od 14,2 poena po meču, 8,3 skokova i 1,6 blokada.

Prošlog ljeta je stigao u Panatinaikos kao veliko pojačanje, nakon što je Jonas Valančijunas odlučio da ostane u NBA, ali nisu u Atini dobili ono što su tražili. Potpisao je ugovor 1+1, bio je i jedan od najplaćenijih igrača Evrolige u tom trenutku (2,7 miliona evra), ali se nije proslavio igrama. Adaptaciju na evropsku košarku su mu otežale povrede, a onda se zamjerio i Erginu Atamanu koji ga je sklonio iz tima.

U martu je raskinuo ugovor sa Panatinaikosom i od tada je slobodan agent. U atinskim "zelenim" je prosječno bilježio 7,9 poena i 4,3 skoka na 19 utakmica Evrolige. Kada je u pitanju prvenstvo Grčke, takođe je imao prosjek od 8,4 poena i 4,1 skokova.

Svađao se s Atamanom

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Panatinaikos je bio projektovan za osvajanje Evrolige prošle sezone, ali nisu stigli ni blizu tom cilju. Ataman je pucao po šavovima i jednom prilikom "nagazio" Holmsa, koji to nije želio da trpi.

"Naši visoki igrači su bili slabi, Rišon Holms je spavao na terenu. Nije se kretao uopšte u 'pik en rolu'. Dozvolili smo im da nam daju 31 poen u prvoj četvrtini", rekao je Ataman novinarima, da bi uslijedila reakcija igrača.

Američki centar mu je odgovorio putem društvenih mreža, a vjerovatno je bilo rasprave i uživo, pa se ubrzo preselio na tribine. U martu je ugovor sporazumno raskinut i od tada je bez kluba.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC