Edin Džeko oglasio se uoči svog posljednjeg meča u dresu reprezentacije BiH.
Edin Džeko večeras će na zeničkom "Bilinom polju" od 20.45 odigrati posljednji meč u dresu reprezentacije BiH.
Dugogodišnjem kapitenu "zmajeva" duel sa Švedskom u okviru Lige nacija biće posljednji u omiljenom dresu, a uoči večerasšnjeg meča Džeko se oglasio na svom Instagram profilu, gdje je napisao:
"Još samo jednom. Za ljubav mog života!"Izvor: Instagram/Screenshot
Oproštajni meč biće za Džeku 152. i ujedno posljednji, a tokom prethodnih 151 postigao je čak 73 gola, po čemu je apsolutni rekorder.