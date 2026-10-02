logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Još samo jednom. Za ljubav mog života!"

"Još samo jednom. Za ljubav mog života!"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Edin Džeko oglasio se uoči svog posljednjeg meča u dresu reprezentacije BiH.

Edin Džeko Izvor: Shutterstock

Edin Džeko večeras će na zeničkom "Bilinom polju" od 20.45 odigrati posljednji meč u dresu reprezentacije BiH.

Dugogodišnjem kapitenu "zmajeva" duel sa Švedskom u okviru Lige nacija biće posljednji u omiljenom dresu, a uoči večerasšnjeg meča Džeko se oglasio na svom Instagram profilu, gdje je napisao:

"Još samo jednom. Za ljubav mog života!"

Izvor: Instagram/Screenshot

Oproštajni meč biće za Džeku 152. i ujedno posljednji, a tokom prethodnih 151 postigao je čak 73 gola, po čemu je apsolutni rekorder.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Edin Džeko zmajevi reprezentacija BiH Liga nacija Švedska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC