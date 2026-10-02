Edin Džeko oglasio se uoči svog posljednjeg meča u dresu reprezentacije BiH.

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Dugogodišnjem kapitenu "zmajeva" duel sa Švedskom u okviru Lige nacija biće posljednji u omiljenom dresu, a uoči večerasšnjeg meča Džeko se oglasio na svom Instagram profilu, gdje je napisao:

"Još samo jednom. Za ljubav mog života!"

Izvor: Instagram/Screenshot

Oproštajni meč biće za Džeku 152. i ujedno posljednji, a tokom prethodnih 151 postigao je čak 73 gola, po čemu je apsolutni rekorder.