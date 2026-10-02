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Edin Džeko o mladima: Zadovolje se kad zarade prve pare, kod nas je mentalni sklop takav

Edin Džeko o mladima: Zadovolje se kad zarade prve pare, kod nas je mentalni sklop takav

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Edin Džeko uputio važnu poruku i mladim fudbalerima. Smatra da se prerano zadovolje ostvarenim i zarađenim i da zbog toga ne napreduju koliko bi trebalo.

Poruka Edina Džeke mladim igračima Izvor: Elmdin Hajrović / ATA images

Legendarni kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko (40) oprašta se od nacionalnog tima u petak, utakmicom protiv Švedske u Ligi nacija. Sačekao je baš taj meč i svoj 152. nastup da kaže "kraj".

Imao je jedan od najvećih Ex-Yu fudbalera u istoriji i jako važnu poruku za mlade igrače na konferenciji za novinare - da se ne zadovolje malim stvarima i novcem koji zarade na samom početku karijere.

"Mislim da se kod nas omladina brzo zadovolji ako nešto postigne. Stane se na tome ako si nešto postigao, zaradio... Kad se zarade prve pare na neki način se zadovolje, neću reći da se promijene i jednostavno ne gledaju više da budu bolji i nema ambicije da se napravi nešto više. Mislim da je taj mentalni sklop kod nas malo drugačiji nego u Evropi."

"Mislim da je upravo to bila moja najveća snaga. I kad su me kritikovali i govorili da nisam najbolji, uvijek sam bio sa nogama na zemlji i znao sam šta mogu, šta želim i šta ću da uradim za to. A, na kraju kad se podvuče crta, ne znate da li će to biti dovoljno, potrebno je i malo sreće, ali sreća se treba i zaslužiti. Bogu hvala, imao sam dosta puta sreće."

"Mislim da smo mi talentovana nacija, ali možda nacija koja ne da do kraja sve od sebe da bismo ispunili te snove i napravili svoje rezultate. Realno je da je odavde mnogo teže otići u Evropu. Jedan dio te priče je sa fudbalske strane i pasoš, s obzirom na to da maloletna djeca teško mogu da odu u Evropu negdje da igraju, ali ima i primjera onih koji su nešto napravili. Ja sam jedan od njih. Djeca treba da imaju svoje snove i da ih prate, da vjeruju u svoj kvalitet. Ja i u 40. godini mislim da nešto mogu da naučim i da napredujem."

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Edin Džeko fudbal BiH zmajevi

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