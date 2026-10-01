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Edin Džeko odradio posljednji trening u dresu BiH

Edin Džeko odradio posljednji trening u dresu BiH

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Kapiten BiH trenirao je večeras posljednji put u dresu sa državnim grbom.

Edin Džeko odradio posljednji trening u dresu BiH Izvor: FS BiH

Od petka uveče počinje nova era fudbalske reprezentacije BiH.

Sutra će se na Bilinom polju, u duelu sa Švedskom, od bh. dresa oprostiti kapiten Edin Džeko. Do sada je odradio 151 utakmicu i postigao 73 gola, pa je apsolutni rekord BiH u obje kategorije. Treninga je nebrojeno više, a večeras je na Koševu bh. kapiten odradio posljednji u opremi sa državnim grbom.

Prvi put je Džeko odigrao jedan meč za "zmajeve" 2. juna 2007. godine, u okviru kvalifikacija za EP godinu dana kasnije. Na selektorskom mjestu tada je bio Fuad Muzurović, a debitantsku utakmicu odradio je upravo na stadionu na kojem je večeras trenirao. Za rivala su bh. fudbaleri imali Tursku koju su savladali rezultatom 3:2, a već na debiju je Džeko uspio da poentira, pogodivši za 2:2 u nadoknadi prvog dijela.

BiH, inače, u ovaj meč B divizije Lige nacija ulazi uz četiri boda iz prva dva meča. U prvom kolu je upisan remi u Baršavi sa Poljskom (0:0), da bi potom u Bukureštu bila upisana pobjeda protiv Rumunije (2:4).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Edin Džeko fudbal BiH zmajevi

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