UEFA dobila 50.000 dokumenata od Real Madrida: Dokazuju da je Barselona "kupovala" sudije

UEFA je primila 50.000 dokumenata od Real Madrida u vezi sa istragom protiv Barselone zbog slučaja "Negreira".

Izvor: Shaun Brooks / Zuma Press / Profimedia

UEFA je potvrdila da je od Real Madrida dobila obiman dosije dokumenata u vezi sa tekućom istragom protiv Barselone u slučaju Hose Marije Enrikeza Negreire.

U zvaničnom saopštenju, UEFA je potvrdila da je primila dokumentaciju koju je dostavio Real Madrid i da je započela njeno razmatranje.

"UEFA potvrđuje da je od Real Madrida primila značajnu količinu dokumenata u vezi sa tekućom istragom protiv Barselone u slučaju Hose Marije Enrikeza Negreire, bivšeg potpredsjednika Tehničkog komiteta sudija Kraljevskog fudbalskog saveza Španije (tzv. ’slučaj Negreira’). UEFA inspektori za etiku i disciplinska pitanja takođe su primili ovu dokumentaciju, koju će analizirati u okviru svog postupka razmatranja slučaja", saopšteno je.

Real poslao 50.000 stranica u UEFA

Izvor: MN PRESS

Real Madrid je prije nekoliko mjeseci pripremio obiman izvještaj koji sadrži dokumentaciju u vezi sa "slučajem Negreira" i u međuvremenu je nastojao da izdejstvuje posljedice po Barselonu, dok je napredak postupka u Španiji ostao ograničen.

Dosije je imao gotovo 50.000 strana, a sadržao je hiljade dokumenata, navodne dokaze i izjave više strana.

Real Madrid je u više navrata isticao da smatra da Barselona treba da bude kažnjena, pa i da bi mogle da joj budu oduzete titule, uz obrazloženje da bi takva odluka bila važna za fudbal i kredibilitet ovog sporta.

Šta je "Slučaj Negreira"?

Slučaj "Negreira" je jedan od najvećih skandala u istoriji španskog fudbala, u čijem su središtu fudbalski klub Barselona i Hose Marija Enrikez Negreira, bivši potpredsjednik Tehničkog komiteta sudija (CTA) u Španiji. Afera je dospjela u javnost u februaru 2023. godine.

Otkriveno je da je Barselona u periodu od 2001. do 2018. godine uplatila između 7 i 8,4 miliona evra na račune privatnih kompanija (NILSAD i DASNIL) koje su bile u vlasništvu Negreire. Uplate su prestale 2018. godine, upravo kada je Negreira napustio funkciju u sudijskom komitetu.

Dok špansko tužilaštvo sumnjiči klub za korupciju, falsifikovanje dokumenata i nesavjesno poslovanje, Barselona oštro odbacuje optužbe da je "kupovala sudije". Klub se brani tvrdnjom da su isplate bile namijenjene za legitimne usluge "sportskog i sudijskog savjetovanja". Prema njihovim riječima, Negreira je klubu dostavljao tehničke izvještaje i video analize o profilima pojedinačnih sudija, kako bi igrači znali kako da se ponašaju na terenu, što klub opisuje kao uobičajenu praksu u profesionalnom fudbalu.

Poslije UEFA, oglasio se i Real

"Kraljevski klub" je takođe izdao važno saopštenje u vezi sa oglašavanjem UEFA.

"UEFA je potvrdila prijem prijave koju je podnio Real Madrid i nastavak istrage u vezi sa isplatama koje je tokom posljednje dvije decenije Barselona uplaćivala bivšem potpredsjedniku Tehničkog komiteta sudija. Prijava koju je podnio naš klub obuhvata obimnu dokumentaciju i dokaze o izuzetno ozbiljnim događajima, koji direktno utiču na integritet takmičenja i povjerenje u sudijski sistem".

"Real Madrid smatra neophodnim da, sada kada UEFA raspolaže ovom dokumentacijom, istraga napreduje maksimalnom brzinom do svog potpunog okončanja i da nadležni organi donesu odgovarajuće odluke u skladu sa težinom dokazanih činjenica. Naš klub će nastaviti aktivno da sarađuje sa UEFA i preduzimaće sve korake koji su mu na raspolaganju u cilju rasvjetljavanja događaja koje smatra nespojivim sa principima integriteta, transparentnosti i fer-pleja, koji moraju da vladaju evropskim fudbalom".

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