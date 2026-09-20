Dominik Livaković - od skandala u Španiji do debija za Barselonu

Dominik Livaković je za nešto manje od godinu dana prošao put od odbijanja da brani za Đironu do mjesta među stativama Barselone.

Izvor: Joaquin Corchero / Zuma Press / Profimedia

Kratko vrijeme je prošlo od odbijanja Dominika Livakovića da izađe na teren u Kupu Kralja kao igrač Đirone do mjesta u startnih 11 Barselone! Hrvatski reprezentativni golman stao je ispred mreže Katalonaca u pobjedi 3:1 na gostovanju Sevilji nakon serije nevjerovatnih događaja.

Prije svega mjesto mu se otvorili kada se prvi golman Đoan Garsija povrijedio. Njega je protiv Rasinga zamijenio iskusni Vojćeh Ščensni, ali sada je ipak Hansi Flik izabrao Livakovića za prvu opciju.

"Ponekad ne moraš samo sve da analiziraš, moraš da vjeruješ u svoje osjećaje. To je bio moj osjećaj i mi smo donijeli odluku. Nije da ne vjerujemo u Ščensnog, ali smatrali smo da Livaković može biti bolji izbor. To nije fiksna situacija, to je bila odluka za današnju utakmicu. Za mene je to teška situacija", rekao je Hansi Flik poslije meča.

A šta se sve desilo?

Svašta. Livaković je u januaru 2025. godine kao prvi golman Fenerbahčea doživio povredu, a kada se oporavio Žoze Murinjo ga nije odmah vratio na gol, Izabrao je Irfana Džana Egribajata. Kada je otišao Murinjo poslat je na pozajmicu u Đironu Livaković, ali tamo je nastao skandal jer je odbio da brani.

Naime u septemrbu je otišao u Đironu, sa ciljem da obezbijedi mjesto u timu Hrvatske na Mundijalu 2026. Kako mu to nije garantovano on nije htio da "potroši" taj jedan transfer tokom sezone i dao je sve od sebe da Đironu napusti. Skandal je izbio kada je u oktobru 2025. odbio da stane na gol u kupu pa je morao Paulo Gazaniga da brani sa temperaturom 38. Ipak u januaru se vratio u Dinamo i bio je standardan na golu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu.

Šta sada?

Vjerovatno povratak na klupu. Povrijedio je Đoan Garsija meniskus koljena, ali bez obzira na to sada slijedi tronedjeljna reprezentativna pauza tokom koje će se oporaviti prvi čuvar mreže. Kada se to desi i Livaković i Ščensni će na klupu.

(MONDO)

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