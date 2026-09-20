Uživajmo dok traje: Najveći uz Novaka Đokovića i dalje igra u Srbiji

Andrija Prlainović (39) počeo je sezonu u Radničkom i pokušaće da popravi svoj rekord, koji ga već čini najuspješnijim vaterpolistom u istoriji.

Izvor: MN PRESS

Radnički iz Kragujevca, prvak Srbije u vaterpolu, podsjetio je sve na startu nove sezone da najveći srpski vaterpolista Andrija Prlainović i dalje igra za prvaka. I pokušaće da poveća svoj rekord, koji ga već čini vaterpolistom sa najviše zlatnih medalja u istoriji.

"Sa dva trofeja osvojena u kapici Radničkog prošle sezone, legendarni Andrija Prlainović je svoju nevjerovatnu riznicu zaokružio na tačno 70 najsjajnijih odličja. Poslije Novaka Đokovića, on je najtrofejniji srpski sportista svih vremena!", naglasili su Kragujevčani.

Vjerovatno nije potrebno, ali podsjetimo na to da je zlatni Novljanin dvostruki olimpijski šampion sa Srbijom, dvostruki prvak svijeta i petostruki šampion Evrope. Ukupno je Prlainović osvojio čak 22 zlata sa reprezentacijom, a u klubovima je od Partizana do Radničkog osvojio čak 48 pehara.

Andrija Prlainović rekorder Lige šampiona

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Povrh svega navedenog, Prlainović je jedini vaterpolista koji je Ligu šampiona osvajao sa četiri različita tima - Partizanom, Crvenom zvezdom, Pro Rekom i Solnokom. U sezoni 2026/27 to će pokušati i sa Radničkim.

"Gdje god je igrao, donosio je titulu. Danas ulazi u svoju 24. seniorsku sezonu, a sa našim Radničkim napada još četiri pehara - Ligu šampiona, Regionalnu ligu, Superligu i Kup Srbije. Legenda se nastavlja"; poruka je Kragujevčana.

Radnički ubjedljivo počeo sezonu

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca ubjedljivo su krenuli u napad na treću uzastopnu titulu Regionalne lige, pošto su na svom bazenu u subotu nadigrali novajliju u takmičenju, niški Nais, rezultatom 23:7.

Trener Kragujevčana, Uroš Stevanović, promiješao je karte pred ovaj duel, pa su odmorili neki od najiskusnijih igrača: Andrija Prlainović, Duško Pijetlović, Josip Vrlić, Radoslav Filipović, Nikola Dedović, Angelos Vlahopulos i Viktor Rašović. Šansu su dobili mlađi igrači: Radosav Virijević, Jovan Gudurić, Veljko Šiljković, Nemanja Đorđević i Jovan Simović, dok su debi u novom timu imali hrvatski golman Ivan Marcelić i Vukašin Milanović.

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Pogledajte 01:15:29 Priča za medalju: Andrija Prlainović Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)