Andrija Prlainović se vratio u Srbiju: Sa Partizanom i Zvezdom osvajao Ligu šampiona, hoće sve da ponovi

Velikan srpskog sporta zvanično je postao kapiten "super-tima" u Kragujevcu

Vaterpolo klub Radnički predstavio je ekipu za narednu sezonu. Kragujevčani su u prelaznom roku bili vrlo aktivni i stvorena je ekipa koja može da odgovori izazovima nove sezone posebno takmičenja u Ligi šampiona, poručio je klub.

Potrudili su se iz Radničkog da i predstavljanje ekipe budu u duhu onoga što je započeto prošle godine kada je tadašnja ekipa predstavljena u najstarijem pozorištu u Srbiji - Knjaževsko-srpskom teatru, dok je ove godine izbor pao na još jedno od zdanja od nemerljivog značaja za srpsku istoriju, zgradu Stare skupštine. Upravo tu, 1835. godine, donesen je prvi Ustav Kneževine Srbije, poznat kao Sretenjski.

"Mi smo kragujevački vaterpolo klub i kao takvi moramo da podsjetimo sve na istoriju našeg grada i povežemo se sa velikim stvarima koje su urađene u ovom gradu, jer mi pokušavamo da uradimo nešto veliko u našem sportu. Ambicije su najviše, kao i uvijek, ali ovoga puta možda i realnije nego pre. Zadovoljni smo ekipom koju smo uspeli da napravimo i želimo da osvojimo sve što igramo", kazao je Jugoslav Vasović, direktor Radničkog.

U prethodnoj sezoni Radnički je ostvario istorijske uspjehe – vratio se na veliku scenu Lige šampiona, ponovo popeo na tron Jadranske lige, po drugi put ponio titulu šampiona Srbije i stigao do finala Kupa Evrope.

Kragujevčani i u novu sezonu ulaze sa najvišim ciljevima - da potvrde dominaciju na domaćoj i regionalnoj sceni i da naprave iskorak ka samom vrhu evropskog vaterpola.

U tu svrhu sastavljen je izuzetno jak tim: Radoslav Filipović, Strahinja Rašović, Petar Jakšić, Duško Pijetlović, Nikola Jakšić, Nikola Murišić, Boris Vapenski, Stefan Todorovski, Valiko Dadvani, Veljko Dončić, Samuil Ivanov, su igrači koji su i prošle godine nosili kapicu Radničkog. Ove sezone stigla su pojačanja: Novozelanđanin Bej Piter Tajnui Fountejn, Viktor Rašović, Nikola Dedović, Sava Randjelović, Angelos Vlahopulos i veliki Andrija Prlainović.

Prvom timu su ove godine priključena i četiri talentovana igrača iz akademije Radničkog, koja još uvijek imaju kadetski status: Jovan Simović, Nikolas Nestorović, Jovan Gudurić i Andrija Stanarević.

"Ovo smo željeli i zacrtali"

"Mislim da smo uradili odličan posao u prelaznom roku, baš onako kako smo željeli i zacrtali. Sve je na svom mjestu. Imamo odlične uslove, dovoljan broj protivnika i dovoljno vremena za pripremu početka sezone. Nije naš manir da bilo šta obećavamo, pa nećemo ni sada, idemo u sezonu korak po korak pa ćemo vidjeti dokle ćemo stići. U svakom slučaju klub ima najveće ambicije – rekao je trener Radničkog, Uroš Stevanović.

Nema dileme da će Nikola Jakšić i u ovoj kao i u prošloj sezoni biti jedan od glavnih pokretača šumadijske ekipe.

"Pojačali smo se izuzetno i drago mi je zbog toga. Mislim da sada imamo ekipu koja može da pomjeri ljestvicu nagore iako je i prošle sezone bila visoko. Svjesni smo ambicija kluba, ali i da trener i rukovodstvo čine sve da ne stvaraju opterećenje ka nama. Uslovi za rad i takmičenje su odlični i nema dileme da će publika u Kragujevcu uživati ove godine. Pozivam ih da u što većem broju dođu na bazen da nam pomognu da pobeđujemo", istakao je Nikola Jakšić, trostruki olimpijski šampion, svjetski i evropski prvak, osvajač Lige šampiona i najkorisniji igrač Radničkog u protekloj sezoni.

"Uvijek sam nalazio prave izazove"

Sličnog mišljenja je i jedan od najboljih vaterpolista svijeta svih vremena. Član najtrofejnije generacije srpske reprezentacije. Igrač koji je za nacionalni tim Srbije osvojio 33 medalje, od kojih čak 24 zlatne. Jedini vaterpolista koji je sa četiri različita kluba osvajao Ligu šampiona i to ukupno pet puta, između ostalog i sa Partizanom i Zvezdom. Novi kapiten Radničkog, Andrija Prlainović.

"Uvijek sam uspijevao da u karijeri pronađem nove izazove i novu energiju. Radnički i sistem rada u ovom klubu mi je sada probudio novu želju i vjerujem da ću moći da pomognem sjajnoj grupi momaka, a i samom sebi da u karijeri upišem još pobjeda i trofeja. Obećavati nećemo ništa, znamo svoje obaveze, uskoro ćemo saznati i svoje mogućnosti pa vidjećemo da li su te dvije stvari u saglasju. Ja vjerujem da jesu i da je pred nama izuzetna sezona", rekao je Prlainović, a prenio klupski sajt,.

Radnički sezonu započinje u subotu, 27. septembra, u 20 časova, utakmicom Vaterpolo regionalne lige protiv Budućnosti iz Podgorice, na bazenu u Kragujevcu.