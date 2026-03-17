Juventus neće produžiti ugovor Filipu Kostiću: Može li Crvena zvezda da ga dovede?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Juventus je odlučio da ne produži ugovor sa Filipom Kostićem i Crvena zvezda ima otvoren put za pregovore.

da li filip kostic dolazi u zvezdu Izvor: Yagiz Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crvena zvezda želi da ovog ljeta dovede nekoliko iskusnih fudbalera i među njima je naciljala i Filipa Kostića, reprezentativca Srbije. Koliko je to realno? Pa, Crvena zvezda već zna da će imati ozbiljnu konkurenciju u Žozeu Murinju, treneru Benfike, dok makar sada zna da je Juventus "ispao iz priče".

O čemu se radi? Juventus je produžio ugovore sa fudbalerima na koje računa - to su Kenan Jildiz i Veston Mekeni - pregovara i sa Dušanom Vlahovićem, međutim Filip Kostić nije u priči i definitivno će napustiti Torino.

To je jasna potvrda da će iskusni srpski fudbaler na ljeto napustiti Juventus kao slobodan igrač i biće sigurno zainteresovanih za njega na tržištu, a vidjećemo da li bi Crvena zvezda mogla da pobijedi u toj trci, pošto znamo i da je platežna moć na "Marakani" i te kako skočila prethodnih sezona.

Očekuje se da pored Benfike i Crvene zvezde za Filipa Kostića bude zainteresovan i neko od klubova iz Italije i Njemačke, posebno se to odnosi na Bundesligu, gdje je ostavio dubok trag igrajući za Ajntraht Frankfurt sa kojim je osvojio i Ligu Evrope.

Filip Kostić je inače u srpskom fudbalu igrao jedino za Radnički iz Kragujevca iz koga je otišao u Groningen, gdje je takođe bio vrlo važan fudbaler, pa je bio u Štutgartu, Hamburgeru, Frankfurtu, pa Juventusu, iz koga je išao na jednogodišnju pozajmicu u Fenerbahče. U dresu reprezentacije Srbije odigrao je 70 utakmica i postigao tri gola.

Filip Kostić izjava posle Letonije
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Možda će vas zanimati

