Šampion sve dalje od vrha: Filip Kostić dokusurio oslabljeni Napoli

Aktuelni šampion Italije doživio već peti poraz u sezoni.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

U velikom derbiju 22. kola Serije A Juventus je bez većih problema savladao oslabljeni Napoli rezultatom 3:0 (1:0), te tako dodatno aktuelnog šampiona udaljio od vrha tebele.

"Bjankoneri" su u potpunosti kontrolisali situaciju i kao rijetko kada veoma lako izašli iz duela sa Napolitancima neokrznuti. Bio je ovo već peti poraz u sezoni za tim Antonija Kontea, koji je sve dalje od odbrane "skudeta". Juventus im se sada približio samo na bod zaostatka.

Sredinom prvog poluvremena vođstvo "staroj dami" donio je Džonatan Dejvid, Kefren Tiram pogodio je okvir gola i tako propustio priliku da već u prvih 45 minuta donese svom timu ubjedljivu prednost, ali ono što nije uspio Francuz jeste Turčin Kenan Jildiz desetak minuta prije kraja meča.

Filip Kostić odigrao je posljednjih pola sata za Juventus, a stigao je u finišu da se upiše u strijelce, treći put u sezoni. Lijepo je Srbin naciljao sa dvadesetak minuta i postavio konačnih 3:0.

Dušan Vlahović zbog povrede i dalje van konkurencije, dok na drugoj strani ni prvi čuvar mreže Napolitanaca Vanja Milinković-Savić nije u timu zbog povrede.



