Četa Seska Fabregasa pregazila Torino! Komo i dalje piše bajku - drži mjesto koje vodi u Ligu Evrope!

Komo je, deklasiravši Torino (6:0), zauzeo mjesto koje vodi u drugo evropsko takmičenje po jačini.

Fudbaleri Koma hit su Serije A, što su dokazali i ovog vikenda, deklasiravši Torino! Četa kojom komanduje Sesk Fabregas savladala je "bikove" rezultatom 6:0, trasiravši put ka 11. ovosezonskom trijumfu u prvom poluvremenu. Već u 16. minutu je povratnik u elitu nakon više od 19 godina imao prednost od dva gola, a za vrlo kratko vrijeme su mrežu nemoćnog gosta pogađali Anastasios Douvikas i Martin Baturina.

Grčki internacionalac je učinku iz prvog dijela dodao još jedan pogodak u nastavku meča, upravo nakon asistencije nekadašnjeg prvotimca zagrebačkog Dinama. Strijelci preostala tri bili su Lukas da Kunja sa bijele tačke, Nikolas Kun i Maksens Kakere.

Ekipa Koma je današnjom pobjedom još jednom potvrdila najozbiljniju kandidaturu za plasman na evropsku scenu. Istina, do kraja takmičarake godine ostalo je još 16 kola, ali klubu sa stadiona "Đuzepe Sinigalja" niko ne može da zabrani snove.

Komo je sa 40 bodova nakon nepotpuna 22 kola na petoj poziciji, koja nakon 38. runde koja se igra u maju donosi mjesto u glavnoj fazi Lige Evrope.







