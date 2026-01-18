Odali počast predsjedniku, pa srušili Bolonju na "Dal'Ari": Fiorentina upisala prvu gostujuću pobjedu u sezoni!

Samo dan nakon smrti prvog čovjeka Fiorentine, "ljubičasti" su slavili u Bolonji i ostvarili prvi gostujući trijumf u tekućoj sezoni Serije A.

Izvor: Lisa Guglielmi/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

U subotu rano ujutro, preminuo je predsjednik Fiorentine Roko Komiso. Dan kasnije, Viola je gostovala Bolonji u 21. kolu Serije A i ostvarila prvu gostujuću "trojku".

Nakon što su prije početka meča Fiorentine izašli na teren u majicama sa likom preminulog prvog čovjeka kluba, na kojima je pisalo "Grazie Rocco" ("Hvala Roko"), igrači Fiorentine su pogocima iz prvog poluvremena porazili crveno-plave iz Bolonje i krenuli ka sigurnoj zoni.

Bila je ovo treća pobjeda ekipe iz Firence u ovoj sezoni, ali prva van "ljubičastog grada". Nakon što je u 17. minutu poništen pogodak gostima zbog ofsajda, samo dva minuta je bilo potrebno Violi da ponovo zatrese domaću mrežu. Učinio je to Rolando Mandragora, dok je put ka pobjedi definitivno trasiran u posljednjem minutu prvog dijela, preko Roberta Pikolija.

Zanimljivo, trener Vinćenco Italijano izvršio je čak četiri izmjene prije početka drugog dijela, ali Bolonji ni to nije pomoglo da osmi poraz u sezoni.

Trećom pobjedom u takmičarskoj godini Fiorentina je stigla do 17 bodova, koliko ima i ekipa Lećea, prva van zone ispadanja, koja će kasnije tokom dana gostovati Milanu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)