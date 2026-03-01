logo
Reprezentativac Srbije pobjesnio na protivnika zbog užasnog starta (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Pogledajte strašan prekršaj zbog kog je Aleksandar Stanković skočio na protivnika.

Aleksandar stankovic htio da bije protivnickog igraca Izvor: Twitter/DAZN_BEFR

Talentovani srpski fudbaler Aleksandar Stanković odigrao je još jedan sjajan meč za svoj Klub Briž i učestvovao je u pobjedi nad ekipom Šarlroa i to poslije preokreta 2:1 (0:1). Ključni trenutak meča dogodio se 61. minutu kada je Kevin van den Kerhof napravio bezobziran faul nad Colisom, zbog čega je dobio direktan crveni karton.

Sudija nije imao dilemu nijednog trenutka i odmah je poslao fudbalera Šarlroa u svlačionicu, a Aleksandar Stanković koji je bio na dvadesetak metara od incidenta, odmah je potrčao da se obračuna sa protivnikom. Pogledajte taj trenutak:


Stanković je odmah imao šta da kaže Van den Kerhofu, kome je zamjerio zbog ovog poteza, da bi ga potom odgurnuo laktom, pa je stavio prst na čelo - da ga podsjeti da ono što je uradio nije normalno. Ubrzo su se umiješali i ostali fudbaleri na terenu, a potom je sudija uspio da umiri igrače i da spriječi da dođe do većeg sukoba.

Interesantno je da je Colis 15 minuta kasnije dočekao pravdu jer je pogodio iz penala za 1:1, poništivši tako gol Keite kojim je domaćin vodio od 35. minuta, da bi u desetom minutu nadoknade Ordonez donio pobjedu ekipi iz Briža.

Tako se nastavlja njihova trka sa Sen Žiloa, koji ima bod više do sada, pa nas čeka nevjerovatna bitka do kraja ludog prvenstva.



Standings provided by Sofascore

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:22
Aleksandar Stanković sin Dejana Stankovića dao gol u Ligi šampiona
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)

