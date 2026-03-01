Reprezentativac Srbije pobjesnio na protivnika zbog užasnog starta (VIDEO)

Pogledajte strašan prekršaj zbog kog je Aleksandar Stanković skočio na protivnika.

Talentovani srpski fudbaler Aleksandar Stanković odigrao je još jedan sjajan meč za svoj Klub Briž i učestvovao je u pobjedi nad ekipom Šarlroa i to poslije preokreta 2:1 (0:1). Ključni trenutak meča dogodio se 61. minutu kada je Kevin van den Kerhof napravio bezobziran faul nad Colisom, zbog čega je dobio direktan crveni karton.

Sudija nije imao dilemu nijednog trenutka i odmah je poslao fudbalera Šarlroa u svlačionicu, a Aleksandar Stanković koji je bio na dvadesetak metara od incidenta, odmah je potrčao da se obračuna sa protivnikom. Pogledajte taj trenutak:

| Kévin Van Den Kerkhof est exclu pour un tacle affreux sur Chrístos Tzólis.#CHACLUpic.twitter.com/jID9YEUwsR — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR)March 1, 2026



Stanković je odmah imao šta da kaže Van den Kerhofu, kome je zamjerio zbog ovog poteza, da bi ga potom odgurnuo laktom, pa je stavio prst na čelo - da ga podsjeti da ono što je uradio nije normalno. Ubrzo su se umiješali i ostali fudbaleri na terenu, a potom je sudija uspio da umiri igrače i da spriječi da dođe do većeg sukoba.

Interesantno je da je Colis 15 minuta kasnije dočekao pravdu jer je pogodio iz penala za 1:1, poništivši tako gol Keite kojim je domaćin vodio od 35. minuta, da bi u desetom minutu nadoknade Ordonez donio pobjedu ekipi iz Briža.

