Za Aleksandra Stankovića se otimaju velikani a Dekijev sin želi samo u jedan klub

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Vezista Briža igra sezonu karijere i skrenuo je pažnju najvećih evropskih klubova. Ipak, njegovo srce pripada samo jednom klubu.

aleksandar stankovic moj san je da se vratim u inter Izvor: BRUNO FAHY / AFP / Profimedia

Srpski reprezentativac Aleksandar Stanković privukao je veliku pažnju evropskih klubova zbog partija u dresu Briža. Sin legendarnog Dejana Stankovića pred sobom ima jasan cilj, a to je povratak i Inter gdje je i počeo seniorsku karjeru. Naravno, najljepše uspomene na taj klub ga vežu i zbog oca koji se tamo proslavio.

"Moj san je da se vratim u Inter. Navijam za Inter i volim klub. Nadam se da će se to jednog dana desiti", rekao je srpski vezista za Skaj Sport.

Podsjetio se riječi trenera Kristijana Kivua koji je dijelio svlačionicu sa Dejan Stankovićem. "Kao što je moj bivši trener Kristijan Kivu govorio, 'u fudbalu niko ne gleda u ličnu kartu'. Imam poseban odnos sa Kivuom, to se ne može sakriti. Igrao je mnogo godina sa mojim tatom. Za mene je Inter poseban, gotovo mi je teško da pričam o Interu", rekao je Stanković mlađi i dodao:

"Svaki navijač Intera može da me razumije - ili imate Inter u sebi ili ga nemate. Inter je jedinstvena ljubav, ne mogu to da sakrijem. Ja sam navijač Intera i dobar je osjećaj što me Inter prati. Ali trenutno igram za Briž i poštujem Briž. Moja glava je fokusirana samo na ovaj klub i ove navijače. Sanjam o povratku u Inter - to je san koji čuvam u sebi, možda će se jednog dana ostvariti. Samo Bog zna budućnost. Ali gdje god me budućnost odvede, želim da je živim kao protagonista", rekao je mladi fudbaler.

Inter je ljetos prodao Stankovića za oko 10 miliona evra, ali uz zadržavanje prava da sina Dejana Stankovića vrati na Đuzepe Meacu. Situacija je takva da Inter može da ga vrati tokom 2026. godine i to za sumu od 23.000.000 evra, dok 2027. ima isto pravo, ali je suma nešto viša - 25.000.000 evra. O ovom scenariju zamišljaju i Aleksandar i Dejan, ali i svi u redovima italijanskog velikana.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:25
Poruka Dejana Stankovića navijačima Crvene zvezde
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

 (MONDO)

Aleksandar Stanković

