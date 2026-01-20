logo
Aleksandar Stanković pogodio u Ligi šampiona: Dekijev sin vodi Briž ka pobjedi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Vezista Briža Aleksandar Stanković dao prvi gol Lige šampiona u 2026. godini.

Aleksandar Stanković pogodak protiv Kairata Izvor: BRUNO FAHY / AFP / Profimedia

Vezista Briža Aleksandar Stanković (20), sin trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića, bio je strijelac za Briž na gostovanju Kairatu u pretposljednjem kolu ligaškog dijela Lige šampiona. Golom srpskog talenta Briž je poveo 1:0 u 32. minutu, a gol je podsjetio na pogotke kakve je njegov otac postizao u velikoj karijeri.

Sa ivice kaznenog prostora Stanković je šutnuo snažno u mrežu pred kojom nije bilo golmana i lako kao na treningu donio svom timu prednost. Pogledajte:

Gol Aleksandra Stankovića u Ligi šampiona na Kairat Briž
Izvor: Canal+/Screenshot
Izvor: Canal+/Screenshot

Bio je to četvrti Stankovićev gol za Briž ove sezone, a prvi u ligaškoj fazi Lige šampiona. U Evropi je bio strijelac i u kvalifikacijama, u ubjedljivoj pobjedi protiv Rendžersa kod kuće, 6:0.

U međuvremenu je debitovao tokom jeseni i za "A" reprezentaciju Srbije i takođe postigao gol, u meču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026 protiv Letonije.

Stanković junior igra za Briž od minulog ljeta, kada je došao iz matičnog Intera u transferu od 9,5 miliona evra, a prema transfermarktu cijena mu je skočila za 30 odsto, jer je sada procijenjen na 15 miliona evra. Inter se zaštitio pravom preče kupovine, prema kojoj može da ga vrati na San Siro za 25 miliona evra.

