Košarkaši Hapoela doletjeli u Beograd: Evakuisani iz Izraela, sezonu nastavljaju u Srbiji

Košarkaši Hapoela su sletjeli u Beograd, gdje će nastaviti ovu sezonu.

Hapoel Jerusalim Izvor: © MN press, all rights reserved

Košarkaši Hapoela iz Jerusalima stigli su u Beograd. Kako je javio "Telegraf" snimljeni su na aerodromu Nikola Tesla nakon što su letom iz egipatskog grada Tabe stigli u prestonicu Srbije. 

Prethodno su evakuisani iz Izraela koji je nakon napada na Iran sada pod stalnom raketnom paljbom iz ove države i u novom je ratu, pored onoga koji vodi sa Palestincima. 

Hapoel iz Jerusalima će u nastavku sezone igrati svoje mečeve u Beogradu i spremaće se u Srbiji za nastavak sezone u Evrokupu. Makabi bi trebalo takođe da nastavi sezonu u Beogradu gdje je i počeo prije kratkotrajnog povratka u Izrael. Hapoel iz Tel Aviva bi trebalo da zaigra u Bugarskoj.

Hapoel iz Jerusalima je završio ligaški dio Evrokupa na vrhu grupe A sa 13 pobjeda i pet poraza, a navodno će u nastavku sezone ova ekipa igrati svoje mečeve u hali Ranko Žeravica na Novom Beogradu.

