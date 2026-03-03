logo
Srbija pokazala zube, ali nedovoljno bar za bod: Poraz od Danske na startu kvalifikacija za Mundijal

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Fudbalerke Srbije poražene su na startu kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. u Brazilu.

Fudbalerke Srbije poražene od Danske Izvor: Bo Amstrup / AFP / Profimedia

Reprezentativke Srbije doživjele su poraz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo od Danske na gostovanju 1:3 (1:2). Naredni meč srpske dame igraće za četiri dana protiv Švedske na domaćem terenu.

Nije dobro krenuo srpski tim pošto je Danska postigla gol u prvom minutu meča, ali sudija je srećom svirao faul ranije pa gol nije ostao na snazi. Ipak, nastavile su Dankinje na dominiraju i poslije greške odbrane već u 13. minutu bilo je 1:0 za nordijsku selekciju. 

Sofi Bredgard je dobila lopta koju su Dankinje ukrale blizu gola Srbije i poslala je u sam ugao protivničkog gola. Vrlo brzo je pao i drugi gol, kada je pogodila Amali Vansgard u 19. minutu. Ipak, do poluvremena se srpski tim vratio i fudbalerka Milana Sara Stokić je u 40. minutu iskoristila sjajan pas i iz prve sa peterca zatresla mrežu.

Međutim, nakon penala u 64. minutu, koji je u gol pretvorila fudbalerka Bajerna Pernila Harder, postavljen je konačan rezultat. U drugom meču ove grupe Švedska je golom Filipe Angendal pobijedila Italiju 1:0 na gostovanju. 

Fudbalerke ženski fudbal Srbija

