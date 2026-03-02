Fudbalerke Srbije kreću u misiju "Brazil 2027"

Veliki izazov je pred srpskim fudbalerkama koje igraju važne mečeve kvalifikacija za SP.

Ženska reprezentacija Srbije kreće na najvažnije putovanje u njenoj istoriji, na put do Brazila 2027. godine, a prva stanica je Horsens. Tamo srpske fudbalerke u utorak, 3. marta (18.00, TV Arena Sport) očekuje prvi meč u kvalifikacijama za prvenstvo svijeta protiv Danske.

Izabranice selektorke Lidije Stojkanović nalaze se od 1. marta u zemlji koja ima ogromnu tradiciju u ženskom fudbalu i redovan je učesnik završnica najvećih takmičenja. Dankinje su bile finalistinje Evropskog prvenstva (2017), čak četiri puta igrale su polufinale kontinentalnog takmičenja, a na prvenstvu svijeta najbolji plasman im je četvrtfinale. Fizički izuzetno moćna reprezentacija i sada u novi ciklus ulazi sa visokim ambicijama.

Nikad veće ambicije ima i Srbija, pogotovo od trenutka kada je kormilo reprezentacije preuzela Lidija Stojkanović. Žena koja uživa ogroman ugled u ženskom fudbalu daleko van granica Srbije, prva dama koja je u konkurenciji kolega osvojila Zlatnu loptu Fudbalskog saveza Srbije, ne krije da ova Srbija ima i znanja i moći da ostvari san svih generacija i izbori plasman na najveće svjetsko takmičenje.

"Svjesni smo i odgovornosti i važnosti narednih kvalifikacija, i naravno protivnika. Izuzetno teški rivali, međutim ni mi se ne bi nalazili tu gdje jesmo da nismo kvalitetni. Vjerujem u tim, bez obzira što ne možemo da računamo na nekoliko standardnih igračica, daćemo sve od sebe. Dansku smo dobro skenirali, fizički moćna selekcija i nema sumnje da nas očekuje izuzetno zahtevna utakmica. Moramo imati visok stepen koncentracije od prvog minuta, greške moramo svesti na minimum i delovati kao tim", jasna je selektorka Srbije koja u naredna dva duela sa Danskom i Švedskom neće moći da računa na Tijanu Filipović, Dinu Blagojević i Mariju Ilić. Ekipu je takođe zbog povrede napustila i Jovana Damnjanović, a na put nije otišla Nina Matejić, koja se povredila na treningu u SC u Staroj Pazovi. Bez sumnje veliki hendikep, ali prilika da se kada je to najteže, pokaže timski duh i snaga kolektiva koji je do sada postigao dobre rezultate.

Poslije meča u Horsensu, Srbija u drugom kolu kvalifikacija za prvenstvo svoketa dočekuje reprezentaciju Švedske. Meč se igra 7. marta u Spiortskom centru FSS u Staroj Pazovi.

