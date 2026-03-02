Povreda Florijana Virca je ozbiljnija nego što su u Liverpulu mislili: Arne Slot se oglasio i otkrio detalje!

Florijan Virc sačekaće na novu utakmicu u dresu Liverpula.

Kada je Florijan Virc izostavljen sa utakmice protiv Notingem Foresta iako se zagrijavao za susret, Arne Slot je istakao da je riječ o manjoj povedi i da bi trebalo da bude u konkurenciji za tim najmanje protiv Vulverhemptona.

Preskočio je okršaj protiv Vest Hema, a preskočiće i oba duela protiv Vuvlsa - prvi u Premijer ligi, drugi u FA kupu.

Riječ je o povredi leđa i klub ne želi da bilo šta rizikuje s njim, pa je on morao da nešto dužu pauzu od predviđene. Za sada se to ne odražava na rezultate ekipe pošto su ostvarili dvije pobjede, od čega je posebno impresivna bila ova druga kada su postigli pet golova Vest Hemu.

"Mislim da je prerano da zaigra protiv Vulvsa. Možda ćemo ga vidjeti na utakmici sljedeće nedjelje", rekao je Arne Slot.

Utakmica sljedeće nedjelje je Galatasaraj u Ligi šampiona i to u Istanbulu, a potom između dva duela osmine finala ide Totenhem.

